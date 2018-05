Vizită-bombă la Elena Udrea în Costa Rica

Foto: Facebook

Vizită-bombă pentru Elena Udrea în Costa Rica. S-a trezit cu afacerista cu care s-a asociat să facă bani la Băile Boghiș.

În loc să se îmbogățească din această afacere, Lia Stanca s-a trezit cu intervenția procurorilor DNA, după ce Udrea a girat cauțiunea de cinci milioane de euro cu o parte din acțiunile de la Băi.

Lia Stanca a vizitat-o pe Elena Udrea luna trecută, potrivit ziaruldesalaj.

"Am fost in Costa Rica si am sa mai merg. Am fost in aprilie. Nu am mers la un om public. Situatia de la Bai Boghis nu are legatura cu plecarea mea in strainatate. Discut cu doamna Udrea la telefon in fiecare zi. Si despre Baile Boghis si despre orice alt subiect. La Boghis s-a deschis sezonul, s-a deschis zona de strand din 28 aprilie. Este functional. Acolo e nevoie de investitii in continuare pentru ca puterea financiara a asociatilor nu poate atinge cuantumul de bani pentru a duce statiunea la cele mai inalte standarde. Nu sunt probleme cu actionariatul cu doamna Udrea. Faptul ca am facut o asociere... si nu a reusit sa duca la bun sfarsit tot planul investitional prevazut inainte de asociere, eu nu o consider asta decat o incercare a mea care a dus la o reusita partiala", a declarat Lia Stanca pentru publicatia amintită.