Reputatul medic Vlad Ciurea, despre cum a trăit coșmarul COVID-19: 'Simțeam că parcă nu sunt eu - ceva lipsea'

„Am ieșit învingător. A fost – există un cuvânt în limba română, dar eu nu-l prea folosesc – se pare că se spune nasol. Dar nu rău, am învins. Eram la al șaptelea test, dar nu mă simțeam bine. Simțeam că parcă nu sunt eu, eram foarte obosit. Nu tușeam, aveam miros, aveam gust. Nu aveam febră. Ceva lipsea.

Oboseală, junghiuri, puțină tuse, dar câte puțin. Dar această oboseală, trăgeam de mine”, a mărturisit medicul, la Digi24.

Ciurea a povestit că din cauza acestei oboseli l-a lăsat pe un coleg să încheie o operație, iar el a plecat acasă. A doua zi s-a testat, iar testul rapid a ieșit pozitiv. A făcut apoi un test PCR, care a ieșit de asemenea pozitiv.

.„M-au făcut pachet și m-au trimis acasă. S-a anunțat DSP-ul, s-a anunțat medicul de familie, s-a anunțat infecționistul de la noi de la spital. Sâmbătă, cei de la spital au hotărât să nu mai ies din casă și mi-au trimis un echipaj acasă care mi-a făcut analizele. Eram la limită, nu eram grav, dar eram pozitiv”, a mai spus dr. Vlad Ciurea.

„Luni a venit iar un echipaj, m-au dus la spital și mi-au făcut și un CT pulmonar. Analizele erau foarte proaste, o luau în jos. Între 5 și 7 decembrie s-au modificat. Alarmă!”, a spus Ciurea.

Între timp a început să-i scadă și saturația de oxigen.

„Niciun moment nu m-am simțit rău. Amețeală, chiar și până la serviciile de toaletă amețeam, nu mai eram în putere, acea oboseală formidabilă, junghiuri. Nu am avut febră”, a mai spus medicul, care crede că a fost important că s-a testat la primul semn și că i-a lăsat pe medici să-l trateze.

„Eu m-am lăsat pe mâna lor, m-am predat. Nu că am citit tot felul de povești. Și m-au făcut bine. Nu am avut niciun moment de ezitare mentală. Am zis: înving. Contează foarte mult starea psihică”, a spus el.

Neurochirurgul a stat în spital șase zil, iar după două săptămâni testul a ieșit negativ.