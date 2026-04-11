"Vor să se îmbogăţească pe ultima sută de metri". Oamenii, revoltați de cât costă ardeii, ceapa şi castraveţii, sâmbătă, în piață

După Paște, cel mai probabil, prețurile vor coborî la valorile de dinaintea sărbătorilor.

Românii fac sâmbătă ultimele cumpărături pentru Paşte, iar pieţele şi supermarketurile sunt pline. În acest an însă oamenii sunt mai cumpătaţi şi cumpără mai puţin din cauza scumpirilor din ultimele luni. Masa festivă este mai scumpă cu 20% faţă de anul trecut, iar spre final de săptămână, comercianţii au mărit preţurile. De exemplu, o legătură de ceapă costă 5 lei, cea de ridichii este mai ieftină cu un lei, însă, pentru un kilogram de ardei gras, trebuie să plătim 30 de lei. "Vor să se îmbogăţească şi ăştia pe ultima sută de metri", a spus un pensionar, care a mers astăzi într-o piaţă din Bucureşti.

Având în vedere că ne apropiem de Prima zi de Paşte, în pieţe şi nu numai au crescut preţurile în ultimele zile. Iar românii care au lăsat cumpărturile pentru sâmbătă au plătit 5 lei pentru o legătură de ceapă, 4 lei costă cea de usturoi verde, salata ajunge la 6 lei. Ridichiile, o legătură, costă 4 lei.

Ardeiul gras s-a scumpit foarte mult: 30 lei/kilogramul. Castraveţii se vând la 25 de lei, iar roşiile le găsim începând de la 25 până la 35 de lei/kilogramul.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN cum i se par preţurile înainte de Paşte, un bărbat a spus: "Foarte mari, da, foarte mari! Mai ales acum, în zilele astea de sărbătoare, mari de tot, vor să se îmbogăţească aşa, pe ultima sută de metri şi ăştia".

Raioanele cu carnea de miel erau goale astăzi, deşi, mulţi români spuseseră că renunţă să cumpere acest produs anul acesta. Totodată, aici preţul a crescut puternic în ultima săptămână: luni era kilogramul de carne de miel 48 de lei, iar spre final de săptămână a ajuns la 54 de lei. Prețul unui miel întreg ajunge la 700 de lei.

"Am luat doar o coastă pentru ciorbă de berbecuţ (...), ce s-a putut la banii pe care-i avem", a declarat o pensionară.

Dacă vorbim despre ouă, aici, creşterea de preţ este de 25% faţă de anul trecut. Cofrajul cu 20 de ouă a ajuns să coste 30 de lei. Cozonacul şi pasca s-au scumpit cu 15%, în comparaţie cu anul trecut

Foarte important de precizat: cel mai probabil, după Sărbătorile Pascale se va reveni la preţurile care erau înainte.