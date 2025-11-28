"Vrem măcar salariul minim pe economie". Cum răspund românii la întrebarea: "Aţi fi de acord cu stagiul militar plătit?"

2 minute de citit Publicat la 14:56 28 Noi 2025 Modificat la 14:56 28 Noi 2025

Cum răspund românii la întrebarea: "Aţi fi de acord cu un stagiu militar remunerat?". Foto: Facebook/MApN

Tot mai multe ţări își recrutează tinerii în armate voluntare în care se plăteşte un salariu, cel mai recent exemplu fiind Franţa. România pregăteşte un program similar de anul viitor, iar o parte a cetăţenilor consideră că proiectul este benefic. Antena 3 CNN a încercat să obţină un răspuns la întrebarea: "Aţi fi de acord cu stagiul militar remunerat?".

"Evident, trebuie o armată de profesionişti. Ca atare, cred eu, nu pentru amenințarea de la Răsărit sau din altă parte. Este bine să avem o armată plătită", a spus un bărbat.

"Să se dea măcar salariul minim pe economie. Poate 3-4-5.000 de lei", a afirmat un alt român.

"Pentru cei din tânăra generaţie, recomand un stagiu militar, pentru că armata te învaţă şi te educă în acelaşi timp", crede un alt cetăţean.

"Ar fi bine un antrenament acolo, sunt bărbaţi până la urmă. Salariu de 4-5.000 de lei pe lună, să fie şi în avantajul lor", a afirmat un tânăr.

"Ar fi o alternativă bună. Pe lângă faptul că te căleşte, câştigi şi un ban", susţine un alt bărbat.

Stagiul militar voluntar în România. Condiții de înscriere, plată și alte beneficii

Ministerul Apărării Naționale a aprobat, în octombrie, proiectul de lege privind posibilitatea tinerilor de a urma un stagiul militar voluntar de patru luni. MApN pregătește astfel o nouă cale prin care cetățenii pot experimenta pregătirea militară de bază, iar statul speră să atragă recruți pentru a-i păstra pe unii dintre ei ca militari profesioniști.

Pot solicita înscrierea în stagiul militar voluntar cetățenii români — bărbați și femei — cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit anterior serviciul militar activ sau în rezervă. Detaliile privind examenul medical, dosarul de înscriere și alte condiții administrative vor fi stabilite în ordinul de ministru, dar, în esență, candidatul trebuie să îndeplinească condițiile medicale și de capacitate prevăzute pentru activitățile militare de bază.

Pe durata celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară echivalentă cu cea a unui militar în termen la gradul de soldat – în jur de 3.000 de lei pe lună. La finalul stagiului, recrutul va primi și un bonus financiar sub forma unei indemnizații egale cu trei câștiguri salariale medii, sumă care în prezent se traduce aproximativ la 27.000 de lei.

Ce urmează după stagiul militar voluntar

La încheierea celor 4 luni, recruții vor avea două opțiuni:

dacă aleg să rămână în armată, pot opta pentru recrutare ca militari profesioniști;

cei care nu doresc să continue vor fi trecuți în rezerva operațională.