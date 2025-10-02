Guvernul a aprobat stagiul militar voluntar, în România. Ce obligaţii au angajatorii recruților care vor face Armată timp de 4 luni

Ben Hodges spune că „România trebuie să colaboreze strâns cu vecinii săi”. FOTO: Profimedia Images

Ionuţ Moşteanu a anunţat, joi, după şedinţa de Guvern, că Executivul a aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen. Conform acestei iniţiative, tinerii între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, timp de 4 luni, după care vor încasa 3 salarii medii pe economie. Proiectul va merge către Parlament, pentru a deveni lege.

”Astăzi am aprobat în şedinţa de guvern cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare interministerial odată cu schimbarea guvernului. Sunt nişte proiecte de care se vorbeşte mai bine de doi ani de zile, nişte proiecte la care s-a lucrat mult între instituţiile care au responsabilităţi în zona apărării naţionale, în sistemul naţional de siguranţă şi în sistemul naţional de apărare.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a punctat că ambele proiecte merg către Parlament, oferind. apoi, detalii şi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare:

”Proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare pleacă de la o necesitate reală, şi anume rezerva operaţională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 şi în fiecare an pierdem din această rezervă.

Vorbim de aproximativ 350.000 de soldaţi şi gradaţi care trec din rezervă în retragere, depăşesc vârsta de 55 de ani din lege şi e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române. Legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen, 4 luni de zile. Orice tânăr între 18 şi 35 de ani va face un stagiu militar voluntar, şi se va familiariza cu Armata, se va pregăti cu armamentul Armatei Române şi va rămâne în rezerva operaţională a Armatei, pentru perioada care va urma.

Deci, 4 luni de zile, tinerii vin, fac Armata voluntar şi rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remuneraţi, după aceste 4 luni de zile, cu 3 salarii medii, de la acel moment. Vom vedea ce formă va ieşi din Parlament în final", a declarat Moşteanu.

Recruţii nu-şi vor pierde locul de muncă

Pe parcursul celor 4 luni, participanții vor mai primi în plus solda lunară a unui militar, de circa 3.000 de lei pe lună, cazare și masă în unitatea în care vor face pregătirea.

În plus, recruții voluntari care sunt deja angajați nu își vor pierde locul de muncă pe durata instrucției de patru luni: angajatorii fiind obligați să suspende temporar contractele de muncă.

La finalul celor 4 luni de instrucție, recruții pot opta să intre în armată și să devină militari profesioniști. Cei care nu doresc să continue să activeze în armată, vor fi trecuți în rezerva operațională.

La finalul stagiului, recrutul va primi, de asemenea, un „bonus financiar”, sub forma unei indemnizații „reprezentând trei câștiguri salariale medii”, care, la valoarea actuală înseamnă în jur 27.000 de lei.

România ar putea fabrica drone alături de Ucraina

Moşteanu a transmis, joi, după şedinţa de la Guvern, că ţara noastră ar urma să fabrice drone în parteneriat cu Ucraina, având în vedere nivelul tehnologic ridicat la care a ajuns Kievul în acest domeniu, în contextul războiului cu Rusia.

"Ucrainenii sunt printre liderii mondiali în ce înseamnă producție de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Vrem să beneficiem de aceste inovaţii. Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone. Dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint ventures între România şi Ucraina în producţia de drone", a declarat Moşteanu.