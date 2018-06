Vremea pentru următoarele două săptămâni. Vești proaste de la meteo în zilele următoare

VREMEA pentru perioada 11-24 iunie. Valorile termice vor depăşi frecvent 30 de grade Celsius pe durata următoarelor două săptămâni, dar, în acelaşi timp, probabilitatea pentru averse se va menţine ridicată pe tot parcursul intervalului, mai ales în cursul orelor după-amiezii, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 11 - 24 iunie, dată luni publicităţii.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Banat, în primele zile ale săptămânii, vremea va fi călduroasă, cu medii ale temperaturilor maxime de 30 - 33 de grade şi ale minimelor de 17 - 19 grade. Intervalul 14 - 17 iunie va fi caracterizat de un regim termic mai apropiat de cel normal pentru această perioadă din an, cu valori diurne ce vor urca până la 25 - 28 de grade, mediat regional, în timp ce minimele nocturne vor fi de 15 - 17 grade. Pentru cea de-a doua săptămână sunt estimate temperaturi din nou în creştere, ce vor caracteriza o vreme călduroasă în mare parte din interval, cu medii ale maximelor de 29 - 31 de grade şi cu probabilitatea ca, în zilele de 21 şi 22 iunie, să se atingă valori chiar mai ridicate. Probabilitatea de ploaie va fi relativ mare în perioada 13 - 17 iunie, când se vor înregistra cantităţi de apă mai importante. Vor fi, în general, manifestări de instabilitate atmosferică, astfel că ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină. Pentru cea de-a doua săptămână a intervalului de referinţă se menţine probabilitatea pentru averse în orele după-amiezelor.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Crişana, la începutul intervalului de referinţă, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 30 - 32 de grade şi minime de 17 - 19 grade, în medie. Perioada 14 - 17 iunie va fi caracterizată de un regim termic mai apropiat de cel normal pentru această perioadă din an, cu valori diurne ce vor urca până la 25 - 28 de grade, mediat regional, în timp ce minimele nocturne vor fi de 15 - 17 grade. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările indică temperaturi din nou în creştere, ce vor caracteriza o vreme în general călduroasă, cu medii ale maximelor de 29 - 31 de grade şi cu probabilitatea ca, în zilele de 21 şi 22 iunie, să se atingă valori chiar mai ridicate. Probabilitatea de ploaie va fi relativ mare în perioada 13 - 17 iunie, când se vor înregistra local cantităţi de apă mai importante. Vor fi în general manifestări de instabilitate atmosferică, astfel că ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină. Pentru cea de-a doua săptămână a intervalului de referinţă se menţine probabilitatea pentru averse în orele după-amiezelor.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Transilvania, în primele zile ale săptămânii, vremea va fi călduroasă în mare parte a regiunii, cu medii ale temperaturilor maxime de 28 - 32 de grade şi ale minimelor de 14 - 16 grade. Intervalul 14 - 17 iunie va fi caracterizat de un regim termic apropiat de cel normal pentru mijlocul lunii iunie, cu valori diurne de 25 - 28 de grade, mediat regional, în timp ce minimele nocturne vor fi de 13 - 16 grade. Pentru cea de-a doua săptămână sunt estimate temperaturi din nou în creştere, ce vor caracteriza o vreme local călduroasă în mare parte din interval, cu medii ale maximelor de 27 - 30 de grade şi cu probabilitatea ca, în zilele de 21 şi 22 iunie, să se atingă valori chiar mai ridicate. Probabilitatea de ploaie va fi relativ mare în perioada 13 - 17 iunie, când se vor înregistra cantităţi de apă mai importante. Vor fi, în general, manifestări de instabilitate atmosferică, astfel că ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină. Pentru cea de-a doua săptămână a intervalului de referinţă, se menţine probabilitatea pentru averse în orele după-amiezelor.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Maramureş, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, deşi vor avea uşoare variaţii de la o zi la alta, valorile termice se vor menţine peste cele normale în a doua decadă a lunii iunie, cu medii ale temperaturilor maxime de 25 - 28 de grade şi ale minimelor de 15 - 17 grade. Pentru cea de-a doua săptămână sunt estimate temperaturi în creştere, astfel că, în special în perioada 20 - 22 iunie, vremea va deveni local călduroasă, cu medii ale maximelor de 29 - 30 de grade. La începutul intervalului de referinţă (perioada 11 - 15 iunie) va ploua în fiecare zi, local însemnat cantitativ. Vor fi în general manifestări de instabilitate atmosferică, astfel că ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină. Pentru cea de-a doua săptămână a intervalului de referinţă se menţine probabilitatea pentru averse în orele după-amiezelor.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Moldova, majoritatea zilelor din intervalul de referinţă vor fi caracterizate de o vreme călduroasă, fiind estimate temperaturi maxime, în medie regională de 27 - 32 de grade, valori mai ridicate urmând a se înregistra în zilele de 13, 14 şi 15 iunie şi cu probabilitate mare şi între 20 şi 22 iunie. Minimele termice vor fi, în medie, de 14 - 18 grade. Ploile vor fi în continuare asociate instabilităţii atmosferice, astfel că se vor semnala doar cu caracter local, în orele după-amiezelor, şi cu probabilitate mai mare în perioada 14 - 16 iunie. Aversele vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Dobrogea, temperaturile se vor menţine în majoritatea zilelor din interval peste cele climatologic specifice acestei perioade din an în partea continentală a regiunii, unde va predomina o vreme călduroasă, cu medii ale maximelor de 30 - 33 de grade şi ale minimelor de 15 - 18 grade. Vremea va fi caldă şi pe litoral unde, în medie, sunt estimate maxime diurne de 24 - 27 de grade, cu probabilitate relativ mare ca, în perioada 20 - 23 iunie, să se atingă valori mai ridicate. Probabilitatea de ploaie va fi destul de redusă pe durata perioadei de referinţă, fiind de aşteptat averse pe spaţii mici şi, în general, slabe cantitativ. Pentru intervalul 16 - 18 iunie sunt estimate ploi mai frecvente, posibil moderate sau însemnate cantitativ, în special în partea continentală a regiunii.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Muntenia, majoritatea zilelor din intervalul de referinţă vor fi caracterizate de o vreme călduroasă, fiind estimate temperaturi maxime, în medie regională, de 29 - 33 de grade, valori mai ridicate urmând a se înregistra în zilele de 13 şi 14 iunie şi cu probabilitate mare şi între 20 şi 22 iunie. Minimele termice vor fi în medie de 14 - 19 grade. Ploile vor fi în continuare asociate instabilităţii atmosferice, astfel că se vor semnala doar pe spaţii restrânse, în orele după-amiezelor, în special în zona deluroasă. Excepţie va face intervalul 14 - 17 iunie, când estimările prognostice indică o mai mare extindere a ariei ploilor. Aversele vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie În Oltenia, în primele zile ale perioadei de referinţă, dar cu probabilitate mare şi după data de 20 iunie, temperaturile maxime vor caracteriza o vreme călduroasă, cu 30 - 33 de grade după-amiaza, în medie regională. În intervalul 14 - 18 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor climatologic specifice pentru cea de-a doua decadă a lunii iunie, medii diurne de 25 - 28 de grade. Minimele termice vor fi de 15 - 19 grade, în medie. Ploile vor fi în continuare asociate instabilităţii atmosferice, astfel că se vor semnala doar pe areale restrânse, în orele după-amiezelor şi în special în zona deluroasă. Excepţie va face intervalul 14 - 17 iunie, când estimările prognostice indică o mai mare extindere a ariei ploilor. Aversele vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, de grindină.



VREMEA pentru perioada 11-24 iunie La munte, variaţiile termice de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative, vremea mai caldă decât normal fiind predominantă. Astfel, maximele vor fi de 19 - 24 de grade, iar minimele de 9 - 13 grade, în medie. Ploile vor fi prezente în aproape fiecare zi, după-amiază, în majoritatea masivelor, iar local pot fi torenţiale. Aversele vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină, iar probabilitatea ca fenomenele să se semnaleze pe spaţii mai extinse şi să fie mai intense va fi mai ridicată în perioada 13 - 15 iunie.