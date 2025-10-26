Weekend de "groază" în Capitală: Cel mai mare festival de Halloween, West Side Hallo Fest, promite adrenalină şi spectacole de neuitat

După apus însă, magia copilăriei lasă loc groazei. Foto: Captură Antena 3 CNN

Este un weekend de "groază" pe Lacul Morii, din Capitală, acolo unde are loc cel mai mare festival de Halloween din România, West Side Hallo Fest. Organizatorii promit în continuare multă adrenalină şi spectacole de neuitat, iar decorurile sunt impresionante și creează o atmosferă unică.

West Side Hallo Fest are loc în acest weekend pe malul Lacului Morii din Capitală. Primăria Sectorului 6, cea care a organizat evenimentul, a pregătit surprize pentru vizitatori. Pentru cei mici s-a pregătit o lume de poveste, décor rustic de toamnă, un dovleac uriaş luminat în interior şi numeroase personaje misterioase.

"E foarte tare până acum, e prima mea dată (n.r. - când vin). Nu am aşteptări. E perfect, fix cum mi-am imaginat", a spus o fată.

După apus însă, magia copilăriei lasă loc groazei. Patru garaje vechi s-au transformat în spital horror, temniță medievală, refugiu post-apocaliptic și criptă bântuită. Un autobuz școlar american îi poartă pe curajoși într-o călătorie printre zombi, iar cei dornici de adrenalină pot urca în turnul de escaladă de 10 metri.

Seara, cerul de deasupra Lacului Morii a prins viață. Acrobații Circului Metropolitan sfidează gravitația în "Globul Morții", urmați de spectacole 3D, dansuri de lumină și un show de drone spectaculos.

"Am venit cu acest tip de eveniment, avem evenimente sub brandul West Side, că suntem în partea de vest, avem târgul de Crăciun, târgul de flori și toamna avem acest Hallo Fest. E foarte important să avem evenimente repetitive, așa oamenii așteaptă evenimentul și simt că fac parte dintr-o comunitate, iar un primar este foarte fericit când are o comunitate", a spus Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.