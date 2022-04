Mircea Geoană, anunţ la împlinirea a 18 ani de la intrarea în NATO

Mircea Geoană a spus că România este matură şi respectată în NATO, iar Armata Română este temelia naţiunii noastre.

De asemenea, secretarul general adjunct al NATO, a mulţumit Armatei Române cât şi soldaţilor şi a mai spus că românii ar trebui să învăţe foarte multe lecţii din ceea ce se întâmplă la graniţa cu România.

Mircea Geoană: "Armata ţării noastre reprezintă coloana vertebrală a statului român"

"Armata ţării noastre a reprezentat, reprezintă şi va reprezenta coloana vertebrală a statului român. Nu este întâmplător faptul că românii din toate generaţiile şi din toate colţurile lumii, au cea mai mare încredere în armata noastră, pentru armata noastră este temelia naţiunii noastre. Şi vreau, în numele meu, al secretarului general să vă mulţumesc vouă, celor care serviţi astăzi sub drapelul naţional, sub drapelul NATO, celor care înaintea voastră au servit sub drapelul României, veteranilor noştri, celor care s-au jertfit în teatre de operaţiuni, cei care au făcut ca România să fie astăzi la monentul de relevanţă strategică, cea mai semnificativă, din istoria modernă a României. Respectul şi admiraţia noastră. Sunt convins că şi statul român şi românii vor şti să răsplătească şi pe viitor munca voastră admirabilă, devotamentul şi eroismul Armatei Române. Vreau să vă mulţumesc pentru acest lucru.

Şi, un ultim cuvânt despre lecţiile pe care trebuie să începem să le învăţăm din acest război din Ucraina. Să învăţăm poate mai mult, să facem o legătrură între securitate şi prosperitate, pentru că nu există prosperitate fără securitate. Să facem o legătură mai directă între securitate şi democraţie, pentru că nu există democraţie fără securitate. Şi să facem o legătură mai directă între securitate şi devenire naţională şi euroatlantică, pentru că nu există devenire naţională şi euroatlantică fără securitate. Acest lucru trebuie să rămână pentru noi, liderii de azi, liderii de mâine, pentru oamenii obişnuiţi, o lecţie de căpătâi. Domnule general Petrescu, vreau să vă felicit în mod personal şi direct pentru modul în care conduceţi Armata Română.

Vreau să mulţumesc conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi mai ales vouă, dragi militari. Suntem astăzi într-un moment aniversar. România este matură, ifluentă şi respectată în NATO şi acest lucru va continua să fie o realitate pentru anii şi deceniile care vin. Felicitări aliatului român, de ziua NATO în România. Mâine vom avea şi ziua NATO la nivelul ansamblului Alianţei, nimic mai plăcut pentru mine decât să fiu acasă alături de voi. Respect României, respect Alianţei, respect valorilor transatlantice", a declarat Mircea Geoană.

Mircea Geoană: "Rusia îşi regrupează forţele, războiul din Ucraina va mai dura"

Retragerea trupelor ruseşti din nordul Ucrainei reprezintă doar o încercare de regupare militară după pierderile suferite, a mai adăugat Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO mai spune că războiul din Ucraina va mai dura, din lipsa unor soluţii diplomatice şi politice.

Mesajul transmis de premierul Nicolae Ciucă cu prilejul Zilei NATO

Pe termen lung, se pregătește cea mai amplă transformare a conceptului de apărare a NATO, precum şi a Armatei Romane odata cu cea a Alianţei, spune premierul Nicolae-Ionel Ciucă în mesajul prilejuit de Ziua NATO în România.

„Politic și juridic, am devenit membri NATO acum 18 ani, însă Armata României a acționat ca forță militară aliată cu ani înainte, netezind drumul aderării noastre, fapt pentru care le suntem veșnic recunoscători soldaților noștri și sacrificiilor pe care aceștia le-au făcut pe câmpul de luptă.

Astăzi, când aliații noștri ne sunt alături, la rândul lor, garantând securitatea României, știm că “Apărarea începe de acasă”.

Suntem deciși, mai ales în contextul actual de război la granițele României și ale NATO, să transformăm postura de apărare aliată pe flancul estic și să dezvoltăm capabilitățile defensive ale Armatei României pentru a întări rolul nostru de furnizor de securitate. De aceea, la nivelul CSAT, așa cum a anunțat Președintele României, vom majora bugetul apărării cu 25%, de la 2% din PIB la 2,5% din PIB”. arată mesajul prim-ministrului.

Ciucă spune că agresiunea militară ilegală a Federației Ruse împotriva Ucrainei și răspunsul NATO la această invazie nejustificată au demonstrat rolul esențial al Alianței, care a acționat rapid și accelerat pentru a consolida securitatea flancului estic și a României.

„Suntem prima țară aliată pe teritoriul căreia NATO a activat în premieră istorică Forța sa de Reacție Rapidă. Mai mult de 3.000 de militari din țările NATO, dintre care aproximativ 2.000 sunt americani, sunt mobilizați pe teritoriul țării noastre, iar peste 20 de avioane aliate asigură misiuni de poliție aeriană pe cerul României împreună cu Forțele Aeriene Române. În egală măsură, NATO a hotărât, la summitul extraordinar din 24 martie, înființarea pe teritoriul României a unui Grup de Luptă condus de aliatul nostru Franța.

Toate acestea sunt măsuri imediate și pe termen scurt. Pe termen lung, pregătim cea mai amplă transformare a conceptului de apărare a NATO, precum si a Armatei Romane odata cu cea a aliantei. Pentru a garanta securitatea tuturor cetățenilor noștri vom depune toate eforturile pentru ca prezența militară aliată și americană să fie sporită si consolidată”, spune premierul.