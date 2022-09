Operaţiile le putem face pentru a ajusta, să reducem un defect. Cu cât îmbătrânim, cu atât ele par.

Operaţiile estetice au fost mai mult pentru cei care sufereau cicatrici în război, acum dacă nu ai, nici nu exişti. Se fac operaţii estetice de la vârste din ce în ce mai mici.

Când văd o pereche de buze de raţă, bărbaţii se gândesc la partea erotică. Bărbaţii nu apreciază asta. Ei au cam început să aprecieze naturaleţea. A fost un boom la început, dar s-au mai liniştit femeile cu buze de raţe.

Genele nefiresc de mari. Eu am purtat ca să nu ma mai machiez, apoi am rămas fără gene. Un an a trebuit să aştept să crească. Le pui doar dacă te duci la o petrecere. Totuşi, să dai cu sapa şi să porţi gene, nu prea merge.

Se purtau înainte tot felul de culori pe unghii. Am purtat şi eu. Zici că avem globurile din brad pe unghii. Sunt frumoase, dacă eşti mireasă, îţi faci. Dar nu poţi să stai la birou şi să ai aşa unghii. Merge o singură culoare şi o anumită lungime.

Bărbaţii preferă unghiile bej, roşii. Dar noi nu trebuie să ne luăm după ce îi place bărbatului.

Intervenţiile estetice, între normalitate şi exagerare | Lidia Fecioru: "Aveţi grijă de pielea voastră, că alta nu vă mai creşte"

Bronzul artificial. Sănătatea pielii este foarte importantă. Un bronz artificial omoară pielea. Toate reginele şi prinţesele au avut pielea albă. Se fereau de soare. Femeile de rând se ascundeau şi ele. Noi trebuie să avem grijă de pielea noastră. Acum te poţi da cu o cremă autobronzantă. Aveţi grijă de pielea voastră, că alta nu vă mai creşte.

Machiajul excesiv. Putem ascunde mici imperfecţiuni. Toate chestiile astea le fac tineretul. Eu sunt de acord cu femeile care au anumite frustrări. Au anumite nevoi. Să stea o rochie mai bine pe ele. Nu vorbim despre a nu face. Dar să fie totul cu limită.

Sprâncenele desenate. Parcă îmi plac mai mult cele groase. Pe vremea mea, erau cele subţiri. Când face lucrurile astea, trebuie să înţelegem că unele lucruri sunt ireversibile.", a mai spus Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.