Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru: Norocul se citește pe chipul unui om. Semnele distinctive ale prosperității

Un prim indiciu este fruntea, care trebuie să fie lată, proeminentă și înaltă.

„Fruntea este semnul cel mai mare al bogăției și al măreției, adică al oamenilor importanți”, a explicat Lidia Fecioru.

"Bănățenii au spus 'Banatu-i fruncea', deci au căutat întotdeauna să iasă în evidență. Ei se iubesc atât de mult pentru că știu să se pună în valoare. Dacă tu ca om ai toate aceste calități și vrei să le ascunzi.

Chinezii studiază fantastic fizionomia pentru că nu era de ajuns numerologia: la numere îți cunosc două inițiale și știu cine ești, dar el nu știe cine ești și vezi că imediat face plecăciune în fața ta. Și te întrebi de ce. Este un element extraordinar definitoriu pe care ei îl cunosc și-i învață pe cei mici", a spus, la rândul său Mihai Voropchievici.

"Ar fi bine să nu îndrepți nici riduri, nici nimic. Există și oameni care au alunițe. Cele care nu aduc un echilibru sunt alunițele care se află pe centrul frunții sau în centrul ochilor. Se spune că nu e bine să le avem, pentru că nu aduc noroc", a adăugat Lidia Fecioru.

"Omul care are acea aluniță din naștere, nu are cale de mijloc - ori e negativ, ori e pozitiv. Dacă se mai naște și într-un an cu 0 sau 1, an de metal te 'taie în două', a subliniat Mihai Voropchievici.

Cum trebuie să chipul unei persoane ca să aibă noroc la bani

- Cei cu sprâncene unite au un talent deosebit. Palatul vieții, adică spațiul dintre frunte și nas trebuie să fie liber, să fie curat coșuri. Nasul rotund, cărnos, dar și perfect drept și nasul borcănat este un alt semn de bogăție. Alunița pe nas aduce bogăție, dar dacă e pe vârful nasului trebuie îndepărtată că aduce ghinion.

- Despicătura de pe vârful buzelor e coroborată și cu bărbia oameni care se duc la țintă. Au o forță sexuală mare, cei cu gropiță. Trebuie să fie echilibrată ca să aducă bogăție.

- Obrazul trebuie să fie susținut. Gura trebuie să fie cărnoasă, umedă. Urechile, lobul urechii trebuie să fie proeminent.

