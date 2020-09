Anca Baciu, primărița de doar 24 de ani: ”Am avut cea mai bună strategie alături de echipa mea şi am reuşit”

Anca Baciu îi calcă pe urme tatălui său, Virgil Baciu, care a condus comuna timp de opt ani şi a transformat-o într-una model la nivel naţional.

Tânăra a câştigat clar alegerile şi a obţinut 884 de voturi, la mare distanţă de candidaţii de la PSD, Pro România şi PNL.

Anca Baciu a câștigat fotoliul de primar al comunei Corbi.

Anca Baciu a candidat din partea PMP.

”Am avut emoţii până în ultimul moment. E o seară minunată, iar rezultatul final a fost unul foarte bun pentru mine. Am avut cea mai bună strategie alături de echipa mea şi am reuşit. Le mulţumesc oamenilor din Corbi pentru susţinerea oferită.

Voi continua proiectele de succes ale tatălui meu şi voi veni la rândul meu cu proiecte importante pentru comună. Am avut o campanie electorală curată, am fost mereu entuziaşti, am vorbit cu toţi oamenii, indiferent de afinităţile lor politice şi îi vom ajuta pe toţi.

Sunt şi voi fi deschisă faţă de toată comunitatea din Corbi”, a spus noua primăriţă de la Corbi, potrivit financiarpress.ro.

Anca Baciu a obţinut licenţa în Business şi Turism la ASE Bucureşti în 2018, iar în acest an şi-a luat masterul în Management Turistic şi Comerţ.

”La Corbi a câştigat entuziasmul, puritatea şi decenţa în campanie”, a scris Virgil Baciu pe Facebook.

