Dan Barna: „Rezultatele din această seară arată că în România începe revoluția bunei guvernări!”

Dan Barna a spus că acestă victorie demonstrează faptul că USR PLUS este acum a treia forță politică din România, care va aduce în politica românească oameni corecți și onești.

„Rezultatele din această seară arată că în România începe revoluția bunei guvernări! Rezultatele din această seară ne arată că USR PLUS își respectă angajamentul pe care l-a făcut încă din 2016 românilor, vom fi a treia forță politică, care va conta în politica din România și va deveni o alternativă la vechiile partide politice.

Rezultatele de astăzi confirmă că în acești ani forța care luptă cu PSD-ismul din România este USR PlUS. Cei care vor scoate PSD-ismul din țară și cei care vor face reformele sunt cei din USR PLUS. Îi felicit pe toți colegii mei și din USR și din PLUS, pentru rezultatele foarte bune obținute la București. Faptul că am reușit într-o măsură semnificativă să smulgem Bucureștiul din mâna PSD-ului este meritul dumneavoastră al cetățenilor.

Îl felicit personal pe Nicușor Dan, este omul care a reușit să o scoată pe Gabriela Firea din Primăria Capitalei. Acest rezultat arată că USR PLUS își va asuma acest efort pe care îl așteptați cu toții de a aduce în politica din România oameni corecți și onești. În momentul de față vorbim de aproape 3.000 de consileiri USR PLUS în întreaga țară”, a declarat Dan Barna.

Dan Barna: Rezultatele din această țară arată că în România începe revoluția bunei guvernări!