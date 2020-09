Un român a parcurs 10.000 de kilometri pentru a vota la alegerile locale din localitatea natală. Ce a spus când a ajuns acasă

Proaspătul venit din America a fost întâmpinat de către o tânără îmbrăcată în port popular care l-a servit pe bărbat, conform tradiției din zonă, cu pâine și sare, scrie ziardesuceava.ro.

„Știm că va fost dor de pâinea dulce de acasă. Pâinea dintre străini oricum ar fi, tot e amară. Astăzi, nu ați arătat altceva decât că rădăcinile puternice întotdeauna biruiesc orice distanță și orice depărtare. Dumneavoastră prin ceea ce ați făcut astăzi nu ați făcut altceva decât să scrieți istorie pentru comuna Mitocu Dragomirnei”, a spus un localnic.

Bărbatul afirmă că a bătut acest drum lung de aproape 10.000 de kilometri fiind dezgustat de faptul că, după părerea sa, comuna nu s-a dezvoltat deloc în ultimii 12 ani.

„Tocmai am ajuns din Statele Unite. M-am pornit de joi de acolo și am ajuns astăzi aici, acasă. (...) Pentru cauza aceasta (n.r. – alegeri locale), totuși am lăsat deoparte toate problemele pe care le pot întâmplina și cu pandemia și cu lucrul de acolo. Totul pentru un plus pentru binele comunei, nimic personal, nimic, doar pentru comuna aceasta care e uitată. (...)

Am 35 de ani, de la 18 ani sunt plecat. Deci am văzut nivelul de trai și în Europa și în State, peste tot și chiar, sincer, mă doare inima când văd, nu curent, nu apă, nu canalizare, nu mai spunem de școală, nu am cuvinte”, a spus Silviu.