Alegeri SUA 2020. Interviu cu Dale Hedin, de Alina Anghel şi Bianca Guruita

- Mulțumesc pentru interviu. Dacă ați putea, vă rog, să ne spuneți unde trăiți pentru că e important de știut, și dacă ați votat. Dacă ați votat devreme, personal sau prin poștă, sau poate așteptați ziua alegerilor.

- Numele meu e Dale Hedin. Trăiesc în Raleigh, Carolina de Nord, care e unul dintre statele nehotărâte în aceste alegeri. Nu am votat încă. O să votez mâine dimineață, aștept acest moment. O să fie niște alegeri foarte interesante.

- Care sunt așteptările pe care le aveți de la aceste alegeri?

- Cred că avem o țară divizată, politic. Cred că o să rămână divizată politic și după alegeri. Sper să nu fie proteste și violențe, dar se poate întâmpla. O să vedem. Lumea e... Cred că dacă Donald Trump pierde, o să accepte înfrângerea, nu cred că o să o conteste. Dar vom vedea. E o cursă foarte strânsă, voturile sunt numărate cât se poate de repede. O să fie foarte interesant să vedem ce se întâmplă.

- Să ne imaginăm că azi e 4 noiembrie, alegerile s-au terminat și vă treziți într-o altă americă, poate cu un alt președinte. Ce ați vrea ca președintele să facă pentru America, să fie o țară mai bună.

- Cred că în primul rând să se ocupe de coronavirus. Nu se prea poate face mult acum, răul a fost făcut. Dar să încerce să unească pe toată lumea în jurul celor mai bune practici, cu privire la virus. Cred că e cel mai important lucru, pentru început. Țara e într-o stare de confuzie și avem nevoie de cineva care s-o unească, prin ce spune și ce face.

- Credeți că țara va deveni mai unită într-o administrație Biden? Are potențialul să facă asta?

Cred că poate mai mult decât Donald Trump. Donald Trump a creat clivaje, polarizare, și Biden are o șansă mai mare să unească. Nu poți... E o țară foarte diversă. Nu va fi niciodată deplin unită. E foarte diversă. Dar el are o șansă mai mare să conducă de la centru și să atragă acolo oamenii din ambele tabere.

- Vă așteptați să fie o noapte electorală lungă sau rezultatele vor fi anunțate repede?

- Urmăresc atent campania. Cred că Pennsylvania, Carolina de Nord, Georgia, Florida sunt statele cheie. Sunt state unde s-a votat deja și unde se votează prin poștă. Cred că ar putea să nu se afle rezultatul în acea noapte, ci peste 2-3 zile, după ziua votului. S-ar putea să fie un scor mai strâns decât ne așteptăm.

- Ați putea spune trei lucruri pozitive pe care le-a făcut Trump în mandatul de președinte și trei lucruri greșite?

- Cred că Trump a făcut lucruri bune. A pus China la punct, privind practicile lor comerciale. Cred că asta a fost necesar. China ar putea fi cea mai mare economie și trebuie să respecte practicile internaționale. Nu mai e o țară în dezvoltare, e o țară dezvoltată. Trebuie să deschidă piețele, să respecte regulile. Cred că Donald Trump a escaladat această chestiune. A adus-o în prim plan. Nu sunt de acord cu tot ce privește tarifele și cum abordările sale dar a adus această chestiune în prim-plan. A adus în prim plan și cheltuielile de apărare ale NATO. Statele Unite nu mai pot fi principalul contributor la apărarea Europei. A pus această problemă pe masă și a făcut ca țările NATO să aloce mai mult pentru bugetele de apărare. Cred că al treilea lucru bun e, chiar dacă a polarizat țara, dar a făcut și ca mai mulți oameni să se implice în procesul politic. Se vede deja că participarea la vot în aceste alegeri va fi cea mai mare vreodată, chiar dacă avem epidemia de virus. O să fie o participare masivă la vot. Oamenii iau partea unuia sau altui candidat, și se manifestă politic, se implică în procesul electoral. Ăsta e un lucru bun. Acestea sunt trei lucruri bune pe care le-a făcut Donald Trump.

- OK...

- În privința celor negative, modul în care a gestionat criza coronavirus a fost slab, personal cred că a fost slab. A negat inițial, nu a dat un exemplu, nu a cerut ca oamenii să poarte măști. Ar fi putut să ia o poziție din care să conducă în această criză. Alt aspect negativ se referă la încălzirea globală. Administrația sa n-a făcut nimic în privința asta. A scos SUA din acordul de la Paris și a promovat petrolul și cărbunele. Nu a luat măsuri pentru a răspunde încălzirii globale. Ăsta e un aspect negativ.

Al treilea lucru se referă la asigurările medicale. A vorbit mult despre asta, dar administrația sa n-a prea făcut multe, în special pentru cei cu venituri mici care au fost mai afectați de coronavirus. A încercat să elimine Obamacare, fără să aibă un plan să-l înlocuiască. Acestea sunt minusurile.

- Spuneți că încercarea sa de a elimina Obamacare va juca un rol important în alegerile din acest an?

- Da, cred că avem un șomaj mare, iar oamenii nu mai au asigurare medicală și au nevoie de o alternativă, iar Obamacare le oferă această alternativă. Această administrație a încercat pe față să-l elimine fără să prezinte un plan clar cu care să-l înlocuiască. Asta e o problemă. Iar oamenii, în special muncitorii care au salarii mici, au nevoie de o formă de asigurare medicală.