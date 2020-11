Luptă strânsă între Donald Trump şi Joe Biden, în primele ore după închiderea urnelor în SUA. Preşedintele câştigă în Florida, stat-cheie

Staff-ul de campanie al candidatului democrat şi-a recalibrat aşteptările cu privire la acest stat, care asigură 29 de voturi ale electorilor, dintr-un minim de 270 necesar pentru a câştiga Casa Albă.

La fel ca alte câteva state cu număr important de electori, Florida este un aşa-numit câmp de luptă (battleground, în limba engleză), unde candidaţii îşi concentrează eforturile pentru a înclina decisiv balanţa în opţiunile cetăţenilor, spre deosebire de statele care în mod tradiţional votează fie cu republicanii, fie cu democraţii, şi unde echipele de campanie mobilizează mai puţine resurse pentru atragerea electoratului.

Evoluţiile - mai strânse decât se anticipa - în aceste statele cheie îi determină pe democraţi să nu anticipeze victorii la scoruri mari în orele de după închiderea urnelor.

Actualizare ora 5, ora României: Ce se ştie până în prezent

Conform proiecţiilor CNN (care nu reprezintă rezultate oficiale, ci se bazează pe sondaje realizate la ieşirea de la urne realizate de compania Edison Research), candidatul democrat Joe Biden câştigă în statele New Jersey (14 voturi electorale), New York (29), Massachusetts (11), Delaware (3), DC (District of Columnbia, unde se află capitala Washington, 3 voturi electorale), Maryland (10), Vermont (3), Connecticut (7), Colorado (9), New Mexico (5), New Hampshire (4), Illinois (20).

Preşedintele-candidat Donald Trump câştigă, la rândul său, în Arkansas (6 voturi electorale), Virginia de Vest (5), Tennessee (11), Kentucky (8), Oklahoma (7), Indiana (11), Dakota de Sud (3), Dakota de Nord (3), Carolina de Sud (9), Alabama (9), Kansas (6), Nebraska (cel puţin 3 din cele 5 voturi electorale), Utah (6), Missouri (10).

Victoria din Florida îi aduce lui Trump cele 29 de voturi ale electorilor din acest stat.