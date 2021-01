Şefa Comisiei Europene avertizează AstraZeneca după ce vaccinul companiei a fost autorizat condiţionat. "Vom face tot posibilul..."

"Tocmai ce am autorizat vaccinul @AstraZeneca pe piaţa Uniunii Europene, în urma evaluării pozitive a Agenţiei Europene a Medicamentului, EMA. Mă aştept din partea companiei să livreze cele 400 de milioane de doze, conform celor convenite.

Vom continua să facem tot posibilul pentru a le asigura vaccinuri cetăţenilor europeni, vecinilor noştri şi partenerilor noştri din întreaga lume", a scris von der Leyen pe Twitter.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide