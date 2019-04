Carmen Avram, candidat la europarlamentare din partea PSD: „Am simțit nevoia să mă implic”

Jurnalista Carmen Avram, realizatoarea emisiunii „În Premieră” de la Antena 3, va candida pe locul 2 pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare.

Social-democraţii speră să obţină cel puţin 14 locuri în Legislativul de la Bruxelles.

Carmen Avram, candidat la europarlamentare din partea PSD, a fost live pe Facebook în emisiunea Be EU.

„Am candidat pentru că am simțit nevoia să mă implic. Am 27 de ani de presă și simt nevoia să fac mult mai mult. Am făcut pasul spre politică, m-am întrebat multă vreme dacă să-l fac, m-am întrebat și după ce l-am făcut, dar, surpriză, îmi place din ce în ce mai tare”, a spus Carmen.

„Toți oamenii care se opun de atâta vreme intrării noastre în Schengen nu fac asta de dragul Uniunii Europene. Olanda face asta pentru țara ei. În momentul în care noi vom intra în Schengen și portul Constanța va deveni un port important în care vor intra mărfurile din afara Uniunii, portul Rotterdam mai pierde din bani. E o problemă de bani la mijloc.

Toate țările încearcă să fie mai puternice financiar și economic și noi trebuie să facem același lucru. Ăsta este un alt lucru pe care europarlamentarii îl pot presa acolo la Bruxelles pentru a grăbi aderarea în Schengen pe care o așteptăm de atâția ani și care nu se întâmplă, deși acum câteva luni am văzut la București promisiuni”

Ce spune Carmen Avram despre problema defrișărilor

„Defrișările - problema României. Trebuie să găsim niște aliați foarte puternici în cadrul Parlamentului european, printre țările care au trecut prin așa ceva, și trebuie să convingem marii lideri ai Uniunii că trebuie să existe o direcție foarte clară în privința cantităților de lemn care pot fi scoase dintr-o țară, în privința hectarelor care pot fi defrișate, ce anume poate fi defrișat, din ce zone și în ce condiții”.

Carmen Avram: A apărut o nouă clasă politică. Sunt oameni noi peste tot. Poate că împreună, de data asta, putem să reconstruim ceea ce am stricat până acum

Carmen Avram, despre emisiunea „În premieră”:

„Emisiunea „În premieră” a fost preluată de Adrian Ursu, soțul meu, și echipa a rămas intactă. Toți cei de acolo sunt extrem de bine pregătiți, știu să se descurce singuri și știu să rezolve probleme extrem de complicate care apar pe teren.

Echipa este intactă. Eu am plecat, dar cu sufletul sunt tot acolo”

Carem Avram: Vreau să fac tot ce îmi propun

„Le promit oamenilor care sunt alături de mine sau care mă vor vota că pot avea încredere totală în mine.

Nu am să fac absolut nimic împotriva țării mele și pentru mine a-i dezamăgi e mai grav decât a-mi pierde locul de muncă”.

Carmen Avram: Nu pot să mă uit în oglindă și să știu că am dezamăgit pe cineva!

Locul nostru este în Uniunea Europeană, în Europa, susține Carmen Avram.

Potrivit ei, România trebuie să fie parte a Uniunii Europene. „Nu avem altă alternativă. Rădăcinile noastre sunt pe acest continent! Dacă acest continent se va destrăma, dacă țările nu vor mai fi parte din uniune vor fi extrem de vulnerabile. Suntem toți expuși unui risc mult mai mare”, a spus Carmen Avram la „Be EU cu Sabina Iosub”.

Mesajul transmis de Carmen Avram pentru alegători:

„Prima mea rugăminte este să mergeți la vot! Să vă informați foarte bine în această perioadă și să fiți foarte atenți, pentru că va urma o campanie agresivă, cel puțin asta se prevede, și s-ar putea să vă afecteze.

Nu credeți, citiți! Vreau să aveți totală încredere în mine Să știți că nu am să fac nimic împotriva țării mele! Există o pagină de Facebook care poartă numele meu. Vă rog să îmi scrieți în permanență. La Bruxelles am nevoie să țin legătura cu țara și este metoda cea mai bună de a afla de la voi ce dorință aveți și ce vreți să rezolvați pentru România. Pentru cei din diaspora - vreau să le spun un singur lucru: ne e dor de voi, hai acasă!”

