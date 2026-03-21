Europarlamentarul Adina Vălean, despre investiţiile în telecomunicaţii: Avem un 5G, dar care "nu stă singur". E un upgrade la 4G

Europarlamentarul Adina Vălean a declarat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că digitalizarea din România este un subiect important şi la nivel european şi că trebuie să folosim Internetul nu doar pentru distracţie, ci şi pentru dezvoltarea economică. Ea a atras atenţia că "avem un 5G, dar care "nu stă singur" - cum se spune. E construit pe baza 4G, un soi de upgrade la 4G".

Adina Vălean consideră că, în România, suntem în urmă cu digitalizarea serviciilor.

"Poate că noi suntem în urmă cu digitalizarea serviciilor. Pentru ce folosim Internetul? Trebuie să folosim dezvoltarea tehnologică de reţele pentru întreprinderele noastre, pentru automatizare, pentru energie inteligentă, pentru centre de date pentru cercetare în medicină.

În Europa, operatorii de telecom nu mai investesc de mult pentru că piaţa nu este suficient de profitabilă. Prea mulţi operatori, prea mic profitul. Aici trebuie să găsim căile prin care companiile de telecomunicaţii să poată să investească. Noi avem un 5G, dar care "nu stă singur" - cum se spune. E construit pe baza 4G, un soi de upgrade la 4G.

Este o întreagă discuţie în România despre digitalizare, deci să facă digitaşizarea serviciilor publice, să evalueze dacă avem prea mulţi sau prea puţini de operatori în piaţă", a afirmat Adina Vălean.

Ea a spus că Parlamentul European poartă discuţii cu Consiliul European despre drepturile pasagerilor cu avionul, care ar putea fi îmbunătăţite.

"Noi avem discuţii cu Consiliul European despre drepturile pasagerilor care zboară cu avionul. Avem foarte mulţi cetăţeni care călătoresc pentru muncă, pentru vacanţe, deci e important. Legislaţia pe care stăm acum provine din 2004.

Deci, compensaţii dacă se întârzie mai mult de 3 ore, este acum în legislaţie. Acum, Parlamentul doreşte să păstreze acest prag pentru întârzieri şi distanţă. Consiliul vrea contrariul, adică să crească timpul, să primeşti compensaţii numai dacă are întîziere de peste 4 ore.

Parlamentul doreşte ca dreptul la bagajul de mână să fie stipulat. Aici am câştigat teren. Companiile aeriene acceptă bagajul de mână gratuit, cu dimensiuni standard. Dreptul la rambursare, la gratuitatea locului pe care îl alegi. Copilul să aibă automat un loc lângă părinte, să nu mai stea aleatoriu.

Eu cred că trebuie, dacă vorbim de România, să folosim banii din PNRR, e o ocazie cu care nu ne mai întâlnim. Transporturile au primit sume mari. Pe feroviar, mereu a fost mai scump. Eu m-am luptat să avem Dunărea navigabilă, să avem finanţare şi să putem dezvolta", a mai afirmat europarlamentarul Adina Vălean.