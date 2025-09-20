Europarlamentarul Dan Barna: Ucraina trebuie sprijinită ferm. România nu va trimite trupe, dar garanțiile de securitate sunt esențiale

Europarlamentarul Dan Barna a declarat, sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN că discuțiile din Parlamentul European se concentrează în prezent pe modul în care poate fi consolidată rezistența Ucrainei în războiul purtat de Rusia, pe care a descris-o drept „rezistența lumii libere și a democrației”. El a adăugat că România nu va participa cu trupe în Ucraina.

Europarlamentarul Dan Barna a declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să fie ferm și concret, sub forma unor garanții clare de securitate.

„Subiectul este unul legat de „există sau nu vreun stimulent pentru Putin să vrea să se îndrepte spre pace? Pentru că tot acest balet de politică internațională, care se întâmplă de câteva luni bune, deja se învârte în jurul acestui subiect. Vrea Putin pace cu adevărat sau nu?

Pentru că el a modificat economia Rusiei, care este o economie de război în momentul de față, toată Rusia produce pentru acest război din Ucraina, care pentru Putin este o carte existențială politică. Din această perspectivă am văzut promisiunile președintelui Trump care s-au dovedit inconsistente, din păcate. Povestea aceea din campanie, că în 24 de ore se rezolvă magic cu o baghetă, nu au nici o legătură cu realitatea și nici nu puteau să aibă.

În momentul de față mesajele care vin dinspre dinspre Uniunea Europeană și parțial dinspre Statele Unite și o discuție separată sunt acelea că rezistența Ucrainei este, de fapt, rezistența lumii libere, rezistența democrației, rezistența Europei și, din această perspectivă, mesajele foarte clare în Parlament în acest moment spun că Ucraina trebuie și va continua să fie sprijinită, pentru că pentru Rusia războiul este de necâștigat. Și cred că asta e de fapt mantra sub care trebuie să privim următoarea perioadă”, a declarat Dan Barna.

El a adăugat că România nu va participa cu trupe în Ucraina, lucru confirmat și de partea ucraineană în discuțiile oficiale, însă sprijinul poate veni prin alte forme: contribuții financiare, suport logistic sau susținerea economică a exporturilor agricole.

„Subiectul cumva se leagă de ce tipuri de garanții putem cu adevărat să oferim Ucrainei și vor fi oferite Ucrainei. Pentru că ideea aceasta dă niște garanții vag abstracte că o să avem grijă să nu se mai întâmple, n-are cum să funcționeze. E foarte clar lucrul acesta și din perspectiva asta, chiar discutam acum trei zile cred că am avut o întâlnire cu ambasadorul Ucrainei, care a spus că „înțelegem că fiecare stat are o poziționare diferită. Înțelegem că România și a spus-o foarte clar, nu va participa cu trupe în Ucraina. E limpede pentru noi. Ce este însă important pentru noi, ca ucrainieni, care ducem acest război cu prețul sângelui cetățenilor noștri, este să vedem asumări foarte clare despre cum va arăta pachetul de garanții pe care îl putem primi.”

Unele state vor veni cu trupe, alte state vor contribui financiar, vor contribui cu componente logistice sau de suport, vor contribui cu sprijin în susținerea economică a produselor agricole, de exemplu, lucru care pentru o parte dintre ei România și-a exprimat acordul. Ori, discuția în aceste zile legat de Ucraina ține exact de un pachet de garanții foarte clar și mai ales foarte ferm, prin care, într-adevăr lucrurile să poată să fie construite ca o perspectivă de stabilitate a acelei țări”, a mai declarat europarlamentarul Dan Barna.