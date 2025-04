Firea: Religia nu trebuie folosită ca pretext pentru a limita drepturile femeilor. Fetele sunt la fel de capabile ca băieții să conducă

Europarlamentarul Gabriela Firea atrage atenția, într-un interviu pentru emisiunea Be EU, asupra decalajului major privind egalitatea de gen din România și subliniază că religia și tradițiile nu ar trebui folosite pentru a justifica discriminarea femeilor. FOTO: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Gabriela Firea atrage atenția, într-un interviu pentru emisiunea Be EU, asupra decalajului major privind egalitatea de gen din România și subliniază că religia și tradițiile nu ar trebui folosite pentru a justifica discriminarea femeilor. Firea susține că accesul femeilor la educație, sănătate, independență financiară și funcții de conducere trebuie să devină o prioritate reală, iar foaia de parcurs adoptată recent de Comisia Europeană oferă cadrul necesar pentru ca aceste schimbări să se întâmple și în România.

Gabriela Firea: E adevărat, suntem obișnuite ca în luna martie să se vorbească mai mult despre femei și în Europa, firește, și în țara noastră. Dar iată că acum, dincolo de declarațiile frumoase și vorbele care ne pot încânta pe moment, dar nu constituie până la urmă o acțiune concretă, avem și o foaie de parcurs care a fost adoptată pe 7 martie de către Comisia Europeană și care ar trebui să fie aplicată de toate țările. Această foaie de parcurs a fost realizată cu sprijinul reprezentanților tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, dar bineînțeles că este deschisă pentru alte completări, inclusiv cei care ne urmăresc, cei care ne privesc, dacă vor să transmită anumite propuneri în cadrul acestei foi de parcurs, pentru că foaia de parcurs poate fi completată. Aceste idei sunt binevenite. Spuneam că dintr-un punctaj de 100 de puncte, țara noastră a obținut 57. Locul nu este unul, așa cum spuneam, măgulitor pentru femeile din țara noastră.

Sabina Iosub: De ce se întâmplă lucrul acesta?

Gabriela Firea: Sunt în continuare subiecte despre care unii nu doresc să vorbească nici în public, nici în comunități. Există percepția, din păcate, că suntem oricum egali. Așa este. În teorie, suntem egali și populația feminină, este jumătate din întreaga populație, dar în materie de drepturi avem un deficit foarte mare. Și v-aș da un exemplu. Sunt și acum comunități tradiționale în care familiile hotărăsc să își trimită la școli înalte doar băieții, liceu, facultate, masterat. Fetelor li se transmite încă de mici copile că ele nu trebuie să învețe carte, nu trebuie să fie independente la nivel financiar și exact să rămână pe lângă gospodărie. Nu este rău să decizi ca femeie să rămâi acasă, să ai grijă de familie, de gospodărie, de soți, de copii. Problema intervine atunci când partenerul de viață nu respectă standardele unei conviețuiri civilizate și apare agresivitatea, chiar violența fizică, violența verbală.

Apar situații în care practic femeia este victimă și nu poate să ia o decizie de separare pentru că nu este independentă financiar. Aici vin aceste reguli din partea noastră, a tuturor. Nu ne impune nimeni, pentru că aud și acest discurs ne impune, comisia ne impune. Parlamentul European, nu noi suntem parte, putem să modificăm, putem să venim cu propuneri cu amendamente, ceea ce am făcut și noi, românii din Parlamentul European. Să îmbunătățim acest cadru care se referă strict la femei, să aibă acces la educație. Să încercăm să explicăm familiilor că fata, chiar dacă decide pe viitor să rămână acasă pentru a crește copiii și a se ocupa de familia, ea trebuie să aibă o educație sau trebuie să învețe o meserie pentru a fi independentă financiar dacă situația vieții o cere. Avem de asemenea problemă cu accesul la sănătate.

În continuare există această percepție că doar natura este cea care ne poate salva și trebuie să stăm departe de descoperirile științifice. Pledez în totalitate în favoarea folosirii a ceea ce s-a descoperit în materie de medicină, de sănătate până în acest moment, bineînțeles, tot ceea ce este validat în timp și trebuie să avem grijă atât de femeile care doresc să rămână însărcinate, dar nu reușesc pentru că au o problemă de infertilitate. Și programele care au fost și la primărie și la minister și sunt încurajate pentru creșterea natalității de Uniunea Europeană să fie și în România pe scară largă im implementate, dar și familiile, celelalte care au mulți copii, dar din motive financiare nu se mai pot descurca să poată să fie susținute cu ceea ce au nevoie în acele gospodării, condiții de locuire mai bune.

Fac o mică paranteză, dumneavoastră sunteți foarte bine informată și știți și acest capitol este foarte bine aprofundat în acest mandat al condițiilor de locuire pentru copii, pentru familii, pentru seniori, pentru persoane cu dizabilități, pentru că sunt familii care nu au unde locui și nu-și permit o chirie sau au unde locui, dar în condiții necivilizate, în condiții care nu mai corespund momentului pe care îl trăim. Iată că toate aceste lucruri sunt priorități în acest mandat în Parlamentul European și noi, românii din Parlament European venim cu propuneri, cu amendamente. De ce? Pentru ca bugetul în final să fie alocat corespunzător și pentru aceste nevoi. Ne interesează economia, e interesează industria, ne interesează piața muncii, ne interesează protecția mediului, dar și omul. Unde este omul în această ecuație și asta este practic partea noastră de responsabilitate, inclusiv comisia din care fac parte, care are cu precădere atenție pentru femei, pentru egalitate de șanse, pentru familii, pentru copii.

Împreună cu comisarii de linie, inclusiv cu Roxana Mânzatu, care este din partea țării noastre, eu cred că sunt lucruri concrete despre care românii trebuie să știe.

Sabina Iosub: Și trebuie, pe de altă parte, în opinia mea, cel puțin, să existe o gândire și în țară adecvată acestei foi de parcurs pe care am văzut-o venind dinspre Comisia Europeană. De ce spun asta? Din păcate, România se află pe primul loc în ceea ce privește violența domestică în Uniunea Europeană. Și chiar dacă au mai fost chestiuni care au fost făcute, gândite, implementate, iată brățara electronică, de exemplu, tot n-am reușit să avansăm foarte mult. Este o chestiune extremă, dar mai avem și altceva întâlnit în viața de zi cu zi, la persoane educate, la persoane care au posibilitatea de a crește. Din păcate, în România sunt foarte puține femei în funcții de conducere, fie că vorbim despre zona economică, financiar, despre politică. Mai greu de la un punct încolo să crești, cum, cum facem? Că aici e și o chestiune de mentalitate, adică nu n-ai nevoie de bani, de programe speciale, ci e doar de a înțelege că dacă ești femeie, nu trebuie să fi blocată în a ajunge în într-un cerc al celor aleși.

Gabriela Firea: Voi fi foarte directă, chiar dacă voi deranja prin ceea ce spun, pentru că dumneavoastră, știți și poate mulți telespectatori, sunt și eu un om credincios, mă feresc de a vorbi la superlativ sau în cuvinte care să exprime extremele. Eu nu cred că se bat cap în cap ideile religioase, cele care țin de credință, de sufletul nostru, de spiritualitatea noastră cu ceea ce se afirmă în spațiul public, și anume că femeia trebuie să fie doar cea care are grijă de familie și de copii și că așa este stabilit din punct de vedere al religiei să nu poată să conducă lumea. A evoluat, planeta este în evoluție, oamenii s-au schimbat. Fetele sunt la fel de capabile ca băieții să învețe să rețină, să aibă memorie, să aibă rezultate academice extraordinare. Să ocupe poziții de conducere, de lider și în absolut toate domeniile de activitate. Să conducă avioane, să realizeze operații pe creier și pe cord deschis, să plece în spațiu, să cerceteze, să fie cercetătoare.

De ce nu avem încredere în ele în administrație și în politică? Încă în administrație tot mai avem cât de cât, că e mult de muncă. Dar de ce nu au loc femeile în politica mare? Uitați-vă la toate partidele din România, cât de puține femei participă cu adevărat la decizii, în condițiile în care mai mult de jumătate din populația țării este feminină, iar nevoile femeilor de acces la educație, de acces la sănătate, de prevenire a violențe domestice și, atunci când se întâmplă, de luarea unor decizii concrete de emancipare a fetițelor, adolescentelor, de acces la informații privind viața lor sexuală, chiar reproducția re tot ceea ce ține de evoluția noastră personală.

Aceste lucruri sunt în urmă, de aceea avem și cel mai mare număr de mame minore, fete care nu se mai întorc la școală, cele mai multe dintre ele care nu mai pot să fie până la urmă cu o siguranță financiară, nu mai pot să ia decizii, pentru că depind întotdeauna de familiile lor, depind de bărbați, ceea ce nu duce până la urmă la o decizie corectă și sustenabilă pentru viața acestor fete, fetițe. Mă uitam în această foaie de parcurs, ne împiedică religia? Da, o dată, spun și concluzionând, să avem femei capabile, pentru că vorbim de meritocrație, femei capabile în toate pozițiile publice, care pot să ia cu discernământ decizii pentru viața femeilor și bărbaților, și familiilor în general. De aceea suntem pe loc codaș, pentru că există o problemă mare de mentalitate, din păcate, la noi în țară.

Sabina Iosub: Acolo e cel mai mult de muncă. Și mă uitam la ceea ce scrie în această foaie de parcurs, printre altele, acele mecanisme instituționale care să garanteze drepturile femeilor. Concret, în România, ce am putea face?

Gabriela Firea: În România? Avem, spre exemplu, o lege. Mi-am pus semnătura pe acest proiect care a trecut acid de Senat și este și acum la cameră, prin care în toate consiliile de administrație ale întreprinderilor publice, măcar publice, ca să dea statul un exemplu, să fie 30% femei. Reacția a fost dea dreptul hilară la acel moment, fiind întrebată eu dacă vom avea suficiente femei bine pregătite care să facă parte din aceste consilii de administrație, deci să ia decizii economice, în condițiile în care avem atâtea femei de afaceri performante care fac plus valoare zilnic, lunar, anual, pentru propriile companii, de ce nu ar fi femei bine pregătite în domeniile economic, management financiar, juridic pentru companiile de stat. Veți fi uimită să aflați ce număr mic de femei participă la deciziile din țara noastră din domeniul economic.

Acea lege este și în ziua de azi în Camera Deputaților, la fel cum s-a întâmplat și cu legea privitoare la procentul pentru femei pe listele alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare. Cetera aici. Pentru Parlamentul European am fost obligați pentru că nu am fi dat o notă bună la Bruxelles și Strasbourg, dar la celelalte tipuri de alegeri nu s-a respectat procentul. Mai mult decât atât se pune acea întrebare. Dar pe partea eligibilă sau nu să fie femei și atunci subterfugiul a fost de a plasa femei la coada listelor. Deci nu în zona eligibilă ne furăm căciula.

Știți, eu am o glumă care e foarte serioasă, că mă bazez pe bărbații care au fetițe pentru că ei vor dori să schimbe mentalitatea, nu își doresc pentru fetele lor să trăiască într-o țară în care sunt izolate, ignorate, stigmatizate, debusolate, discriminate din punct de vedere salarial și al performanței profesionale sau când anunță la serviciu că sunt însărcinate sau se mărită, să nu mai poată să obțină acele poziții pentru care sunt pregătite și pentru care au muncit. Despre asta este vorba. Eu nu cred că noi predăm aici pentru cine nu muncește și pentru cine nu are pregătire, nu femei foarte capabile, care nu au nicio protecție. Aici vine foaia de parcurs a Comisiei Europene să reglementeze cadru atât pentru mediul privat, cât și de stat. Când, spre exemplu, dau pentru că am ajuns la această discuție, o femeie se căsătorește sau căsătorit-uri, nu este însărcinată și din acel moment este discriminată în totalitate în ceea ce privește parcursul său profesional.

Sabina Iosub: La nivel european sau în multe state din Uniunea Europeană, lucrul acesta nu se întâmplă la nivel european. Vedem că femeile ajung în funcții de conducere. Iată, în acest moment, aici Parlamentul European, Comisia Europeană sunt conduse de femei. Ideea n-ar fi să fim noi mai cu moț, cum am spune asta românește, ci să avem acces egal dacă suntem la fel de bine pregătite precum bărbații, dacă suntem la fel de bune pentru funcție, să nu existe discriminarea pe bază de gen. Mai este o chestiune pe care vreau să o atingem împreună, pentru că sunt multe lucruri legate și de zona de educație, inclusiv în această foaie de parcurs. Educația înseamnă și să faci o practică, să faci un stagiu corect, bine plătit și mai ales plătit. Că sunt unii care încearcă să păcălească în această zonă care ar fi propunerile aici, la nivel european.

Gabriela Firea: Zona mea de preocupare în Parlamentul European este legată de femei, familii, copii, tineret. De aceea am și depus câteva amendamente la acest proiect, care se referă exact la stagiari. În primul rând să nu fie discriminați în ceea ce privește plata, pentru că nu este normal ca o companie sau o instituție de stat să folosească un stagiar după ce se acomodează la acea organizație, să adere la acea organizație, să nu fie plătit pentru orele pentru care chiar le-a muncit și un supervizor poate să confirme că a prestat o muncă, pe de altă parte, să aibă și acces la servicii medicale și de asemenea la contribuție pentru viitoarea pensie care va fi și de asemenea să aibă o prioritate în cazul în care, bineînțeles, există meritocrație validată de către coordonator, chiar pentru acces la activitatea în acel domeniu.

Dacă după acel stadiu sunt întrunite toate condițiile, eu cred că a fi bine plătit pentru un stagiar, a avea asigurări sociale și avea și o perspectivă, contribuie. L-ai determina pe mai mulți tineri să caute să facă stagii în diferite instituții.