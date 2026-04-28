Parlamentul European a votat raportul lui Siegfried Mureșan pe bugetul UE de 2 trilioane de euro: „Securizează fondurile României”

Plenul Parlamentului European a votat, marți, raportul europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan, membru al grupului PPE, asupra viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034.

Raportul a fost adoptat cu 370 de voturi „pentru”, 201 de voturi „împotrivă” și 84 de abțineri.

Documentul solicită o creștere de 10% a bugetului, comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene.

Creșterea ar garanta finanțarea adecvată a celor patru mari priorități europene: apărarea și securitatea, pe de o parte, și agricultura și coeziunea, pe de altă parte.

Volumul total al exercițiului financiar ar fi de 2 trilioane de euro.

„2 ani pentru 2 trilioane de euro. Raportul de astăzi finalizează munca pe care am coordonat-o timp de aproape doi ani în Parlamentul European.

Am ajuns la cea mai bună propunere de buget posibilă pentru contextul european actual. Una care să finanțeze atât noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, cât și prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a declarat Siegfried Mureșan după votul din plen.

Siegfried Mureșan: Avem o alocare-record pentru Apărare

„Am lucrat intens tocmai pentru a ne asigura că poziția noastră este adoptată la timp. Așteptăm acum și din partea Consiliului să accelereze procesul și să aibă o poziție oficială pe acest dosar. Obiectivul este să ajungem la un acord pe buget până la finalul anului în curs. Astfel, statele membre vor avea încă un an la dispoziție pentru a pregăti programele de finanțare și să permită beneficiarilor să înceapă absorbția fondurilor la timp, nu cu întârziere cum s-a întâmplat în exercițiile anterioare”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, bugetul propune o alocare record pentru întărirea apărării, în fața tuturor provocărilor de securitate de la granițele blocului comunitar, și prevede mai multe resurse pentru întărirea economiei continentale.

„Pentru România, ca unul dintre cei mai mari producători agricoli din Europa, este important să știm că fermierii noștri se vor baza în continuare pe fonduri dedicate agriculturii și dezvoltării rurale. Garantăm acest lucru prin raportul negociat de mine.

Siegfried Mureșan: Pentru Agricultură, propunem o creștere totală de 47%

Astfel, în ceea ce privește politica agricolă comună, propunem revenirea la formatul cu doi piloni - plăți directe și dezvoltare rurală - nu doar plăți directe, cum prevedea Comisia. Pentru a asigura o finanțare adecvată, propunem o creștere totală de 47% a fondurilor pentru agricultură, până la suma totală de 385 de miliarde de euro.

În același timp, salvăm și politica de coeziune. În propunerea inițială a Comisiei, această politică, foarte importantă pentru România, nu mai avea finanțare dedicată. Noi, Parlamentul European, considerăm că politica de coeziune este cel mai bun antidot la creșterea curentului antieuropean și eurosceptic în Europa.

Politica de coeziune garantează reducerea diferențelor economice dintre țările mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate din Europa și combate, prin rezultatele vizibile, falsele discursuri ale antieuropenilor.

Este politica ce finanțează drumuri, școli și spitale în România și în multe alte țări. Astfel, propunem ca politica de coeziune să beneficieze de o finanțare dedicată, apropiată de cea din actualul exercițiu financiar, adică aproximativ 274 de miliarde de euro”, a detaliat europarlamentarul român.

Siegfried Mureșan: Bugetul propus de PE garantează că fondurile europene vor rămâne principalul instrument de investiții

„Prin negocierile pe care le-am derulat, forma de buget propusă de Parlamentul European garantează că fondurile europene vor rămâne principalul instrument de investiții al României și în următorii ani.

În plus, este important de știut că, în bugetul următor, vom aloca mai multe fonduri europene decât oricând pe acele linii bugetare care nu fac parte din anvelopele naționale.

Este vorba de fonduri care sunt gestionate direct de Comisia Europeană și unde beneficiarii din toate statele membre intră în competiție între ei pentru a le accesa. Aceste fonduri finanțează cu prioritate cercetarea, inovarea, dar și securitatea și apărarea. Aproape o treime din viitorul buget european va fi alocată acestor linii de finanțare.

Dacă România își întărește capacitatea de a atrage aceste fonduri, pe lângă cele care sunt dedicate nouă prin anvelopa națională - coeziunea și agricultura - atunci, în viitorul exercițiu bugetar, vom atrage mai multe fonduri decât în oricare alt cadru financiar de până acum, de când România este stat membru”, a conchis Siegfried Mureșan.

După votul de marți, raportul devine mandat oficial pentru negocierile conduse de europarlamentarul Siegfried Mureșan, în numele Parlamentului European, cu Comisia Europeană și Consiliul, privind adoptarea viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034.