Rareș Bogdan: Europa să se pregătească de ce-i mai rău. Să înțelegem că e război în jur, să nu vorbim doar de mușețel și vacanțe

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la emisiunea Be EU că "Europa trebuie să se pregătească de ce e mai rău în istorie, să se pregătească de orice". "Nu cred că Putin se va opri strict la nivelul a câtorva regiuni din Ucraina. România poate fi atinsă în orice moment, dacă nu ar avea umbrela de securitate NATO", a spus el, atrăgând atenția că trebuie înțelese aceste realități și luate măsuri, așa cum fac alte țări, precum Polonia.

Sabina Iosub: După declarațiile făcute de Donald Trump, știm foarte bine că Uniunea Europeană acum trebuie să se adapteze. În ce fel?

Rareș Bogdan: În primul rând, sigur au venit aceste declarații foarte dure și noi eram la Strasbourg, unde era o îngrijorare generală și în Comisii, și în plenul Parlamentului toată lumea urla ce se întâmplă și o parte, mai ales din nordul Europei, începeau să înjure Statele Unite. O greșeală fatală. Am luat cuvântul și am spus extrem de clar: ar fi cea mai mare greșeală istorică pe care îl face-o Europa să intre într-un conflict, chiar și verbal, chiar și de replici, cu Statele Unite sub noua administrație. De ce? Pentru că Europa și Statele Unite pot rezista și pot să fie o forță care să fie prima forță la nivel mondial doar împreună. Nici într-un caz în conflict. Conflictul nostru nu este cu Statele Unite, nu este cu Donald Trump. Conflictul nostru este cu Rusia și cu China, ca să putem rezista în fața forței pe care o propagă cele două mari state asupra Europei, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic electoral prin rețelele de socializare. Putem să o facem doar alături de Statele Unite. Cu Statele Unite trebuie să negociem, trebuie să ne punem la masă, trebuie să explicăm, să vedem nemulțumirile. Sigur, Donald Tramp e un jucător, nu a fost altfel în primul mandat. Acuma îl mai are lângă el și pe Elon Musk, care este la rândul său un super-jucător și foarte probabil vor încerca să încurce cât de cât anumite șireturi în unele țări europene.

Sabina Iosub: Și la nivel întregii Uniuni s-ar putea să existe niște schimbări. Mă gândesc la acordurile comerciale existente între Statele Unite și Uniunea Europeană deja se vorbește despre posibile măriri de taxe, ceea ce real ar schimba fundamental relația dintre SUA și Uniunea Europeamă.

Rareș Bogdan: Nu cred că Statele Unite vor intra într-un joc al măririi taxelor cu statele Uniunii Europene, pentru că în momentul respectiv și Uniunea Europeană este nevoită să reacționeze, iar din aceste mutări succesive pierd ambele țări. Mai degrabă cred că vor juca asimetric, vor juca mult mai inteligent și vor sprijini anumite state. Deja se vede o atenție sporită pe care Statele Unite ale Americii le acordă către două state din Uniunea Europeană, cu precădere Italia, pe o relație personală pe care pe care o are Donald Trump și Elon Musk cu doamna Meloni pe linie conservatoare, pe linie de centru-dreapta. Dar foarte probabil vom asista la investiții. Au și anunțat investiție de peste 500 de miliarde în peninsulă italiană, o zonă a Europei care nu se simte foarte bine din punct de vedere economic, care are printre cele mai mari probleme economice dintre statele mari dintre cele șapte state mari. Și vom vedea probabil o ridicare, o încercare de ridicare economică a Italiei pentru a face față unei preponderențe sau unei acțiuni sistematice de zeci de ani a Germaniei de a fi jucătorul numărul unu. Numai că în Germania avem alegeri în 22 februarie, avem alegeri unde centru-dreapta, conservatorii germani, creștin-democrația germană și creștin-socialii din Bavaria au undeva la 30-31% cu un lider foarte interesant, primul lider german care se apropie foarte mult, nu prin declarații, nu prin comportament, ci prin avere și prin și prin modul în care relaționează. Friedrich Merz circulă cu propriul lui avion de patru și opt de locuri, având o avere personală de 4 miliarde de euro în Germania. Un tip extrem de inteligent, un conservator moderat și un om care este își duce toată campania electorală în acest moment pe probleme sociale și probleme economice ale Germaniei și care are toate șansele să fie cancelarul viitor. Un cancelar care va fi singurul care va putea să negocieze de la nivelul Uniunii Europene, nu pe baza prieteniei, așa cum o face Meloni sau cum o face sau cum o face Viktor Orban sau cum o face Emanuel Macron. Așa că singura șansă pentru a încerca să fie un lider și să joace cu Donald Trump și noua administrație americană este noua administrație de la Berlin. Cum va arăta aceasta? Cum va arăta AfD-ul, dacă implicarea lui Elon Musk în campanie va aduce puncte? Gândiți-vă că în Germania există o îngrijorare-uri uriașă. Avem 26 de milioane de conturi de Tik Tok active într-o țară de 84 de milioane. E cel mai mare număr de conturi de Tik Tok active din Uniunea Europeană. Noi, care am trecut prin gloanțele Tik Tok știm că lucrul ăsta poate să arate extrem de surprinzător la un moment dat și să ne trezim la sfârșitul lunii februarie cu rezultate care să dea peste cap orice calcul.

Sabina Iosub: Apropo de gloanțe și apropo de zona de apărare. Mai există o declarație a lui Donald, cea legată de 5% procentul de contribuție pentru tot ceea ce înseamnă apărare. Hai să vedem care e modul în care Uniunea Europeană se reașază, că mie mi s-a părut că aici discuția a fost imediat preluată și imediat Uniunea Europeană a început să își facă propriile calcule privind apărarea. Având în vedere discuțiile de la nivelul NATO și afirmațiile lui Donald Ciump.

Rareș Bogdan: Sigur că NATO rămâne cea mai puternică alianță militară din istorie. Sigur că NATO este vital pentru ceea ce înseamnă securitate Europei, în special securitate flancului estic, dar nu numai, sau a nordul Europei, dar în același timp tot mai multe voci de la nivelul Europei și l-am văzut pe Donandl Tusk chiar săptămâna trecută în plenul de la Strasbourg sau în urmă cu 2 săptămâni, vorbind extrem de răspicat despre asta. Am văzut-o la Emanuel Macron la început de an. Am văzut în discursurile lui Friedrich Merz, de înainte cu 10 zile, că această problemă, care părea o chestiune de himeră, mai mult un proiect fantasmagoric, începe să prindă contur și Europa să încerce să își aibă propria forță militară, dar nu în afara NATO. Nu cumva într-o opoziție cu ceea ce se întâmplă în NATO acum.

Sigur, Donald Tramp spune simplu: America First, cetățeanul american pe primul loc, ne-am săturat să dăm mii de miliarde ca să ținem Alianța și voi să dați doar ajutoare sociale și să nu sprijiniți în niciun fel militar sau să sprijiniți cu foarte puțin ceea ce înseamnă înzestrarea forțelor.

NATO nu încearcă să facă altceva decât să egalizeze cumva procentual, strict procentual, această colaborare. Putem gândi simplist - sigur, suntem în NATO, vin americanii și mai fac trei modele de tancuri, patru modele de F-35, încă o rachetă, vin acum cu drone, n-avem noi nevoie de mai mult. Păi nu-i chiar așa, pentru că sunt țări care au dat 0,2- 0,3-0,4 din PIB, 1% cu mare greutate, iar Statele Unite susțineau cu mii de miliarde. Deci, nu sunt deloc împotriva declarațiilor sale. Sunt declarațiile un om foarte conștient, foarte aplicat, foarte rațional.

Chiar dacă aceste declarații deranjează viitorul Europei, trebuie să înțelegem Europa pe care o știm noi - Europa în care în fiecare weekend cetățean european călătorea dintr-o parte în alta, fără gândul că cineva poate să-i strice echilibrul, Europa în care ne gândim că războaiele sunt ceva din cartea de istorie sau din documentarele de pe Netflix sau Discovery, sunt mult mai reale, din păcate, și ne-a dovedit asta conflictul din Ucraina. Deci Europa trebuie să se pregătească de ce e mai rău în istorie. Pot veni și momente în care, din păcate, istoria să fie cât se poate circulară și să ne trezim într-un moment complicat. Eu n-am încredere în Rusia, n-am încredere în declarațiile lui Putin, văd ce se întâmplă în Ucraina. Nu cred că Putin se va opri strict la nivelul a câtorva regiuni din Ucraina.

Europa trebuie să fie pregătită de orice. Și felicit Polonia pentru că a înțeles mai bine decât altceva altcineva. Felicit Suedia, felicit Finlanda pentru că sunt țări care au înțeles acest lucru, spre deosebire de foarte multe țări europene care încă stau cu burta la soare și preferă să se uite sub soarele Mediteranei.

Sabina Iosub: Ce are de făcut România?

Rareș Bogdan: Simplu, să înțeleagă că trăim într-o altă realitate, că trebuie să avem o armată de profesioniști, nu doar cei 84.000 ci poate să ajungem la 120-140.000 că trebuie să analizăm inclusiv stagiul militar obligatoriu la un moment dat, sigur, cu consultare publică, stând de vorbă cu societatea, cu jucătorii din societatea românească. Dar România are 650 km de graniță cu Ucraina. România se află la o aruncătură de băț de ceea ce înseamnă tot frontul Rusia, Ucraina și România poate fi atinsă în orice moment, dacă nu ar avea umbrela de securitate NATO, de tot ceea ce înseamnă rachete, bombardiere, inclusiv cu rază medie de acțiune din partea Rusiei. Trebuie să înțelegem asta și să fim pregătiți de absolut tot. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu vine războiul, stați liniștit, investiți în România, aduceți bani pentru că românii sunt harnici și veți face bani la rândul vostru. Și România are nevoie de investiții. Dar în același timp trebuie să înțelegem că nu trebuie să ne ferim să vorbim de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, în jurul nostru. E război, fiind război în jurul nostru, noi nu trebuie să ne facem că nu există acest lucru și să vorbim doar de margarete, de mușețel și de vacanțe, de Crăciun, de Paști.