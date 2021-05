Ursula von der Leyen: UE, contract de aproape 2 miliarde doze de vaccin Pfizer

Contractul este pentru perioada 2021-2023.

Potrivit Ursulei von der Leyen, contractul cu Pfizer și BioNTech aprobat de Comisia Europeană prevede 900 de milioane de doze, plus opțiunea de a achiziționa alte 900 de milioane de doze în perioada 2021-2023.

În plus, vor urma și alte contracte, mai spune șefa CE, Ursula von der Leyen, sâmbătă, pe pagina de Twitter.

Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers