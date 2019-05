Avon fuzionează cu Natura. Cum vor fi afectaţi clienţii

foto: Pixabay.com

Două dintre cele mai populare branduri de cosmetică din Brazilia se vor uni, după ce compania Natura va prelua Avon prin intermediul unei tranzacţii în acţiuni. Natura & Co anunţă fuziunea cu Avon Products şi creează astfel cea de-a patra cea mai mare companie de cosmetice din lume.



Prin includerea mărcii AVON într-un portofoliu care include deja Natura, The Body Shop şi Aesop, Natura & Co îşi va spori capacitatea de a răspunde diferitelor profiluri de consumatori şi canale de distribuţie şi de a se extinde în noi zone geografice.



Grupul extins îşi va pune produsele la dispoziţia a peste 200 de milioane de consumatori din întreaga lume, scrie adevarul.ro.