Asigurarea locuinței, ultima pe lista priorităților pentru mulți români. Ce vor să schimbe parlamentarii

Anul trecut au fost despăgubite cam 34.000 de locuințe la nivel național. Foto: Getty Images

Un proiect de lege propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței, pentru a încuraja prevenția și informarea privind protejarea locuințelor în fața dezastrelor. Inițiativa ar crea un cadru în care autoritățile, mediul privat și organizațiile societății civile să poată organiza campanii de informare. Subiectul a fost dezbătut de Antena 3 CNN și UNSAR în cadrul conferinței România Inteligentă – Siguranța locuinței începe cu prevenția.

Proiectul, aflat în prezent la Camera Deputaților, urmărește să crească nivelul de informare a românilor cu privire la asigurările de locuințe și la soluțiile prin care își pot proteja financiar bunurile. La conferință, reprezentanți ai autorităților și specialiști în domeniul asigurărilor au discutat despre riscurile la care sunt expuse locuințele și despre nevoia de prevenție.

Educația financiară, esențială pentru protejarea locuințelor

Deputatul Remus-Gabriel Lăpușan a explicat că inițiativa legislativă urmărește, printre altele, să încurajeze educația financiară și colaborarea dintre instituțiile publice și cele private.

„Am mai inițiat această lege, cunoscând situația. Cel mai important lucru la care trebuie să lucrăm în perioada următoare, după ce vom avea legea, este educația.

Pentru noi este important să facem educație și să dăm posibilitatea instituțiilor publice și celor private să facă împreună tot ceea ce trebuie pentru ca educația financiară la nivel național să crească”, a explicat Remus-Gabriel Lăpușan, deputat.

Oficialii atrag atenția că românii trebuie să fie mai conștienți de riscurile la care sunt expuși și să ia măsuri pentru a-și proteja locuințele. În cazul unei catastrofe majore, statul nu ar putea acoperi toate pierderile suferite de proprietari.

„Suntem expuși la riscuri majore, riscuri de catastrofe, catastrofe naturale, deci o realitate care nu trebuie absolut deloc ignorată. A crește notorietatea despre acest subiect și despre existența acestei soluții este întotdeauna un lucru bun. Prin urmare, o asemenea inițiativă nu poate fi decât una pozitivă, una care trebuie susținută, dar, de remarcat, nu este nici pe departe cea care rezolvă problema”, a declarat Sorin Mititelu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

De ce renunță românii la asigurarea locuinței

Pollyanna-Hanellore Hangan, membră a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, a atras atenția că asigurarea locuinței ajunge adesea printre ultimele priorități ale românilor, mai ales atunci când trebuie să reducă cheltuielile.

„Sunt foarte mulți români care pun o poliță de asigurare pe ultimele locuri pe lista nevoilor pe care le au. Primul lucru la care renunță este asigurarea.

În urmă cu trei ani s-a modificat felul în care se percep atât prima de asigurare, cât și valoarea locuinței asigurate. Înainte aveam o locuință asigurată la valoarea de 20.000 de euro și cu o primă de 20 de euro. Acum, locuințele se asigură la 100.000 de lei, cu o primă de asigurare de 130 de lei”, a afirmat Pollyanna-Hanellore Hangan.

La rândul său, deputatul Iulius Marian Firczak a subliniat că inițiativa legislativă poate contribui la creșterea gradului de conștientizare, însă este nevoie și de implicarea instituțiilor publice, care ar trebui să ofere un exemplu în ceea ce privește asigurarea propriilor clădiri.

„Și acest proiect legislativ este un instrument de creștere a gradului de conștientizare, de organizare a unor evenimente oficiale, cu participarea actorilor din piață și a instituțiilor publice, care, într-adevăr, trebuie să dea un exemplu. Nu pot să am 20-30% din locuințele pe care le am în proprietate asigurate obligatoriu, trebuie să le am 100% și nu doar obligatoriu, ci și facultativ, în cazul în care se întâmplă o catastrofă naturală”, a declarat deputatul.

Doar un sfert dintre locuințe au asigurare obligatorie

Gradul de protecție prin asigurare rămâne redus în România. Potrivit datelor prezentate de UNSAR, doar aproximativ 25% dintre locuințe sunt protejate printr-o poliță de asigurare obligatorie, în timp ce circa 19-20% beneficiază de o asigurare facultativă.

Inițiatorii proiectului susțin că desemnarea unei zile naționale dedicate siguranței locuințelor ar putea încuraja informarea publicului și colaborarea dintre autorități, companii și organizațiile societății civile. Scopul este ca prevenția și protecția financiară să devină priorități pentru proprietarii de locuințe.