Avertisment dur al mediului de afaceri: „Economia nu mai poate suporta taxe noi”

Mediul de afaceri atrage atenția că o suprataxare la nivel european ar putea produce mai puțini bani decât estimează decidenții. Foto: Getty Images

Firmele din România se plâng că presiunea fiscală a taxelor din țară este dublată de deciziile luate la nivel european și atrag atenția că noi creșteri ar putea duce la o scădere chiar mai accentuată a consumului. Doar negocierea la nivel european, în interesul național, ar putea echilibra balanța. Provocările aduse de directivele europene au fost dezbătute la conferința națională Income Magazine Corporate „România, între normativele europene și echilibrul bugetar”.

Generarea de fonduri europene ar putea veni și dintr-o serie de taxe care ar urma să fie plătite de firmele din țările membre. Mediul de afaceri atrage atenția că o suprataxare la nivel european ar putea produce mai puțini bani decât estimează decidenții și ar putea duce la relocarea capacităților de producție, disponibilizări, deci șomaj. Un exemplu este industria tutunului, care ar putea fi suprataxată. Firmele din acest domeniu sunt, la noi în țară, printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat.

„Practic, planurile sunt pentru ca aceste fonduri să fie atrase la Uniune. Va fi foarte greu pentru România să oprească această măsură. Dar, pentru țară, pentru noi, ne va afecta. Iar tutunul este singurul care are un raport export–import peste patru. Noi practic exportăm de patru ori mai mult decât importăm”, susține Dr. Laurian Lungu – Co-fondator Consilium Policy Advisors Group.

„Să cerem ca mai multe dintre taxele vamale pe care le încasează România să rămână la noi în țară. Să oferim o alternativă la taxele noi, europene, pe care Europa trebuie să le introducă, adică în locul taxei pe tutun, o altă taxă, de exemplu. De ce nu, poate vorbim de componenta asta digitală, pe anumite servicii”, spune și Victor Negrescu – Vicepreședinte al Parlamentului European.

„Aș vrea să transmit și din partea mediului de afaceri că taxe noi nu ar putea să mai fie acomodate sub nicio formă, în situația în care este economia acum”, a adăugat Iulian Lolea – Economist-Șef, Confederația Patronală Concordia.

„Unde vrem să ne ducem cu suprataxarea unei industrii care funcționează și care asigură nu numai locuri de muncă, dar și valoare adăugată și export?”, se întreabă Adrian Câciu – Vicepreședinte, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților.

Ministrul de Finanțe susține că este important și sprijinul acordat de stat companiilor pentru a face față dificultăților și anunță un ajutor de 6 miliarde de lei pentru IMM-uri.

„Trebuia să ținem cont și va trebui, în viitor, să ținem cont de toate aceste elemente extrem de importante legate de balanța comercială, legate de deficitele pe balanță, care trebuie în oglindă reflectate în programele de investiții pe care le avem, programe de investiții pe buget de stat, dar și programe de investiții pe fonduri europene. Dacă vorbim de bugetul de stat, vorbim de întreg spectrul de scheme de ajutor de stat. Dacă vorbim de fonduri europene, vorbim de ce urmează să negociem, de noul cadru multianual”, a completat Alexandru Nazare – Ministrul Finanțelor.

Conferința națională Income Magazine Corporate „România, între normativele europene și echilibrul bugetar”, organizată de Income Magazine și Antena 3 CNN, a adus la dezbatere atât reprezentanții mediului privat, cât și decidenții politici.