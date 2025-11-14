Cât valorează sănătatea? Longevitatea, analizată prin prisma finanțelor personale

Specialiștii prezenți la Longevity Expo Forum au subliniat că managementul sănătății pe termen lung este strâns legat de gestionarea inteligentă a banilor. Foto: Profimedia Images

Într-o lume în care speranța de viață crește, iar resursele devin tot mai limitate, longevitatea nu mai este doar o temă medicală, ci și una profund financiară. Specialiștii prezenți la Longevity Expo Forum au subliniat că managementul sănătății pe termen lung este strâns legat de gestionarea inteligentă a banilor.

Investițiile în prevenție, alimentație echilibrată, sport, activități mentale sau educație medicală nu reprezintă simple cheltuieli, ci forme de economisire pentru un viitor în care calitatea vieții devine cea mai mare avere. Longevitatea se gestionează financiar, iar capitalul cel mai valoros rămâne, de fapt, propria sănătate.

Designerul Laura Hîncu a vorbit despre rolul activităților manuale în menținerea sănătății cognitive și chiar în generarea unor mici venituri suplimentare.

„Să spunem că la vârstnici e un pic mai greu cu vederea, dar poți să faci tot felul de proiecte, poți să faci tot felul de mini-obiecte de artă, poți să coși covoare, orice poți să faci și nu doar după ce ieși la pensie. Și în timpul liber poți să ai tot felul de activități manuale care implică ambele mâini, ca să activezi ambele emisfere și în felul ăsta te și relaxezi și poți să produci ceva pe care ai putea să-l vinzi, pe care îl poți dărui celor apropiați, vecinilor și așa mai departe”, a explicat aceasta.

Despre rolul muncii în menținerea longevității și relevanței personale a vorbit și Andrei Perianu, antreprenor și analist financiar.

„M-aș întoarce și eu un pic la muncă. Mie îmi place să muncesc, soția mea zice că sunt workaholic, dar îmi place și ca intensitate… eu nu m-aș opri niciodată. Mi se pare că dacă muncești și faci ceva, ajuți pe cineva — fie că ești medic dentist, conduci un tramvai, o mașină sau faci o pizza — simți că ai un scop. Nu trebuie să muncești 8 ore pe zi, mie mi-ar plăcea să muncesc toată viața. Doar că, în mod natural, toată lumea pe planeta asta maturizează profesional și financiar. De la un punct încolo poți să alegi: nu trebuie să mai muncești 8 ore, poți să muncești 2 ore, două zile poți să nu muncești.

Dar ideea de a fi activ, faptul că oamenii te sună, că ești relevant, că cineva îți cere sfatul… relevanța asta a muncii, toată lumea vrea să scape de ea cât mai repede. Ceea ce e o mare greșeală. Pentru că vedem munca precum o corvoadă, ne-o construim așa doar ca să facem bani. Banii sunt foarte importanți, că ne dau libertate, dar trebuie să ai și o menire, să ajuți pe cineva, să faci ceva… fiecare, la locul lui de muncă, joacă un rol. Și rolul ăla, oricât de mic sau de mare, e relevant pentru cei din jur”, a completat acesta.