Ce este pâinea care întinerește, produsă chiar la noi în țară

2 minute de citit Publicat la 16:13 14 Noi 2025 Modificat la 16:13 14 Noi 2025

Pâinea care ne întinerește sau mesele personalizate sunt doar începutul unei revoluții gastronomice. Foto: Antena 3 CNN

Ultima zi de Longevity Expo Forum Fest a reunit lideri din domeniile medicinei, nutriției, cercetării și chiar economiei, care ne-au împărtășit cele mai recente descoperiri științifice și practici inovatoare pentru o viață mai lungă, mai echilibrată și mai fericită.

Specialiștii ne-au prezentat terapiile revoluționare și beneficiile uimitoare de la Salina Turda, în timp ce nutriționiștii ne-au învățat ce înseamnă alimentația corectă.

Evenimentul, la care publicul a avut acces gratuit, a atras sute de participanți la Biblioteca Națională a României.

Alimentația corectă este fundamentul longevității, de aceea specialiștii prezenți la cel mai mare eveniment dedicat sănătății viitorului ne-au învățat cum să ajungem la un echilibru în nutriție.

„Zahărul consumat seara este foarte dăunător și, când spun că e dăunător, nu e doar pentru dinți, este pentru sănătatea generală, pentru că în momentul în care soarele apune, melatonina care se secretă se duce și ”închide ușa” insulinei din pancreas”, a explicat Dr. Simona Carniciu – Doctor în științe medicale și medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.

O inovație care revoluționează alimentația este pâinea care întinerește. Experții au lucrat un an la acest produs sănătos și gustos.

„Această pâine conține în ea flavonoide, ori flavonoidele cunoaștem că există în extrem de multe studii care au dovedit că au efect antioxidant. Și puse într-o pâine, pe termen lung, ne ajută să aibă efecte anti-aging. Aceasta este, de fapt, cea mai importantă inovație din această pâine”, a explicat Tatiana Pascovschi, manager de proiect FDVDR.

Mai mult și mai frumos putem trăi dacă ajungem în locurile potrivite. Salina Turda este un loc unde găsim terapii și beneficii uimitoare pentru întreg organismul.

„Vedem că multă lume, din ce în ce mai multă, se îndreaptă spre genul acesta de turism, turismul balnear, Salina Turda fiind una dintre renumitele destinații la nivel mondial în ceea ce privește proprietățile aerului salin. E foarte important de reținut faptul că oamenii fac speleoterapie sau salinoterapie, terapia cu aerul sărat din salină, aer care are niște proprietăți fantastice și ajută într-o gamă foarte largă de afecțiuni, în recuperarea din diferite îmbolnăviri, în scop profilactic și, pur și simplu, în atingerea unei stări de bine a organismului. Și, cum spuneam, tot mai mulți oameni vin să se bucure de aerul salin”, susține Cătălina Podar, șef serviciu Turism în cadrul Salina Turda.

Stresul este însă un mare inamic care stă în calea longevității. De aceea, specialiștii prezenți în ultima zi de Longevity Expo Forum Fest ne-au învățat cum să scăpăm de stresul banilor.

„Am evoluat și noi destul de mult în spațiul acesta al prevenției. Acum 30 de ani nu se vorbea deloc, dar ne împing de la spate cheltuieli foarte mari cu sănătatea. Mai bine anticipezi și faci niște mici cheltuieli astăzi, ca să nu ai o cheltuială enormă în viitor. În general, ca să vorbim foarte pe șleau și foarte simplist, ar trebui ca orice câștigi să cheltui mai puțin decât câștigi. Asta este regula de bază. Deci, orice ai face, oricât de puțini bani ai încasa, să încerci să cheltui mult mai puțin”, a concluzionat Andrei Perianu – Antreprenor și Analist Financiar.

Echilibrul intelectual și spiritual sunt alte cărămizi care clădesc longevitatea.

„Literatura, dramaturgia, care își au fundamentul în literatură, au un mare rol în ceea ce înseamnă un mod clar către o longevitate mai bună. A apărut dramaterapia, psihodrama”, a punctat Bogdan Gheorghiu – Director General al Bibliotecii Naționale a României, în încheiere.

Longevity Expo Forum Fest a fost organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity.