1 minut de citit Publicat la 10:09 18 Feb 2026 Modificat la 10:09 18 Feb 2026

Este conferința dedicată celor care construiesc, finanțează și scalează viitorul

Conferința națională RO 3.0 “Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” va avea loc marți, 24 februarie 2026, de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Conferința RO 3.0 “Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” este conferința dedicată celor care construiesc, finanțează și scalează viitorul economic al României. Un punct de întâlnire între decidenți, investitori, companii inovatoare și lideri de business interesați de oportunitățile reale dintr-o economie aflată în transformare.

Evenimentul abordează poziționarea României în viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care noile priorități europene pot genera oportunități concrete de investiții, proiecte strategice și parteneriate public - private. Vom discuta despre reconfigurarea planurilor naționale de investiții, stabilitatea cadrului economic și recâștigarea încrederii – elemente esențiale pentru capitalul privat.

RO 3.0 pune accent pe România ca hub regional, pe marile proiecte care redesenează harta investițională a Europei Centrale și de Est, pe accesul la finanțare, productivitate și extinderea pe noi piețe. Inovarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale devin avantaje competitive pentru companiile care aleg să investească și să se dezvolte aici.

Conferința este despre scalare, competitivitate și impact: despre cum capitalul, leadershipul și inovația pot transforma România într-o destinație predictibilă și atractivă pentru investiții pe termen lung.

RO 3.0 – locul unde strategiile publice întâlnesc capitalul privat, iar ideile devin creștere.

Subiecte de dezbatere:

•Poziționarea României în negocierile privind viitorul buget al UE

•Reconfigurarea planurilor naționale de investiții în noul context European

•Poziționarea României ca jucător regional – marile proiecte publice și private ne așază în centrul hărții Europei

•Recâștigarea încrederii – obiectiv prioritar pentru relansarea economică

•Scenarii România 2030 și reziliența economică

•De la planificare la implementare: investiții și productivitate

•Cucerirea de noi piețe – sporirea competitivității

•Noi generații de lideri și antreprenori – deschidere către modelele globale

•Inovarea și integrarea AI în economie

•Cu ce bani pot fi susținute viitoarele planuri de investiții – soluții eficiente

Transmisia live a evenimentului va începe la ora 09:30, marți, 24 februarie 2026, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, IncomeMagazine și Jurnalul iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.