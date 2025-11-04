14 miliarde de lei pentru programele naționale de sănătate. Diabetul, una dintre prioritățile CNAS

Diabetul este unul dintre cele mai mari programe curative pe care CNAS le derulează în acest moment. Foto: Captură Antena 3 CNN

Diabetul zaharat – una dintre cele mai mari ameninţări pentru milioane de pacienţi – este tema centrală a dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, un eveniment care a reunit miniștri, experți, reprezentanţi ai pacienţilor și lideri din sănătate. Scopul: definirea unui plan coerent pentru diagnostic precoce, tratament modern, îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate și prevenirea complicațiilor grave.

În cadrul conferinței, sunt prezentate și soluții pentru informarea timpurie a copiilor și adolescenților despre riscurile diabetului și ale obezității — afecțiuni care, potrivit specialiștilor, pot fi prevenite prin educație și un stil de viață echilibrat.

„Casa de Asigurări de Sănătate, după cum am semnalat în presă în ultima perioadă, este în plin proces de transformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate. Desigur, diabetul este unul dintre cele mai mari programe curative pe care CNAS le derulează. Are un buget consistent — întregul buget al programelor de sănătate este de 14 miliarde de lei, iar în ceea ce privește diabetul zaharat, sunt o serie de materiale, echipamente și, mai ales, medicamente care se decontează din acest program”, a declarat dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Oficialul a precizat că prioritățile instituției vizează o relație mai directă și mai eficientă cu pacienții, dar și simplificarea circuitelor administrative, astfel încât accesul la tratament să fie mai rapid și mai sigur.

„Probabil principala măsură pe care o avem în vedere în perioada imediat următoare este să ne deschidem și mai mult spre pacient și să îmbunătățim circuitele administrative. Iar aici există, desigur, solicitări din partea pacienților și a asociațiilor de pacienți, pe care încercăm să le punem în practică în perioada imediat următoare”, a adăugat președintele CNAS.

Evenimentul organizat de Antena 3 CNN face parte dintr-o serie de dezbateri dedicate sănătății publice și educației medicale, cu scopul de a crea o strategie națională de combatere a diabetului, una dintre cele mai răspândite boli cronice la nivel mondial.