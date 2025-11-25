Adrian Streinu-Cercel avertizează: ”Doar vaccinarea persoanelor la risc nu este suficientă”

El a subliniat că, într-o familie, există două grupuri vulnerabile, copiii și vârstnicii. Foto: Antena 3 CNN

Bolile respiratorii continuă să pună o presiune imensă pe sistemul medical românesc, iar specialiștii avertizează că tendința se menține de la an la an. Doar în 2020, peste 7% din totalul deceselor au fost cauzate de complicații respiratorii, potrivit datelor oficiale. Prevenția, care include un stil de viață sănătos, depistarea timpurie și vaccinarea, rămâne esențială pentru reducerea numărului de îmbolnăviri și pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

În acest context, cei mai importanți decidenți din sănătate, reprezentanți ai industriei, experți și lideri de opinie participă astăzi la conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul își propune să identifice soluții imediate care să răspundă provocărilor cu care se confruntă pacienții și întregul sistem medical, aflat sub o presiune tot mai mare.

Printre temele dezbătute în cadrul conferinței este și digitalizarea sistemului sanitar dar și modul în care aceasta poate contribui la prevenție și îngrijire medicală mai eficientă. Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat că un proiect major este deja în lucru.

„Deja este un proiect al legii spitalelor inteligente, unde intră inclusiv spitalele cognitive, și vrem să-i dăm drumul pe circuit. La nivelul comisiei pentru specialitate din Senat, am chemat multipli președinți de societăți în așa fel încât să le punem în mână draft-ul legii digitalizării, sistemul de sănătate, și dumnealor să completeze exact ceea ce știu că am nevoie, pentru că nu pot să știu ce nevoi sunt peste tot. Și atunci urmează ca în prima parte a lunii ianuarie și respectiv februarie să culegem aceste date de la președinții de comisie și să le transpunem pe urmă în partea de prevenție”, a spus Streinu-Cercel.

O altă temă importantă a conferinței a vizat vaccinarea, care reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente metode de prevenire a îmbolnăvirilor respiratorii severe. Întrebat dacă este suficient ca doar persoanele aflate la risc dintr-o familie să se vaccineze, Streinu-Cercel a răspuns ferm:

„Nu, în niciun caz. Asta cu vaccinarea persoanelor la risc a venit dintr-o nevoie financiară. Ca să ne lămurim, orice persoană, dacă vrea să se mențină sănătoasă, se vaccinează. Că este compensat, că nu e compensat, că intră pe altă traiectorie, asta e altceva.”

El a subliniat că, într-o familie, există două grupuri vulnerabile, copiii și vârstnicii, însă transmiterea bolilor pornește adesea de la adulții activi, care circulă zilnic și pot aduce virusuri acasă.

„Într-o familie avem două elemente țintă: copilul și respectiv bunicii, persoanele în vârstă. Categoria de la mijloc se plimbă în sus și în jos și aduc cu ei ce găsesc prin mediu. Ăla micu’ se duce la grădiniță sau la școală, unde este un mediu propice să ia tot ce vrei de dimineață și până seara și să aducă acasă. Cine răspunde de chestia asta? Păi în primul rând ăla mare, că nu s-a vaccinat și preia, și devine o problemă socială, și devine un cost, pentru că trebuie să stea acasă cu gripă. Nu mai aduce nici banii care trebuie în casă”, a continuat profesorul.