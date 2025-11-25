Alexandru Rogobete: ”Vom introduce obligativitatea medicilor de familie de a semna contractul cu DSP pentru vaccinare”

In cadrul conferinței ministrul a anunțat mai multe măsuri care ar urma să fie implementate până la finalul anului. Foto: Antena 3 CNN

Sistemul medical din România caută în continuare soluții pentru a crește accesul populației la vaccinare, dar și pentru a reduce presiunea tot mai mare generată de diferite boli care ar putea fi prevenite.

În cadrul conferinței organizate de Antena3 CNN, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat mai multe măsuri care ar urma să fie implementate până la finalul anului. Una dintre acestea ar fi extinderea capacității de vaccinare, atât la nivelul medicilor de familie, cât și în farmacii.

„O completare pe care vreau să o fac pentru extinderea capacității de răspuns și de vaccinare ar fi să extindem vaccinarea și în farmacii. Ori acest demers a început pentru vaccinul antigripal, dacă nu mă înșel, și există o modificare care e la Ministerul Sănătății, dar cu o reacție puternică din partea unor zone din sistem care nu doresc acest lucru, n-am înțeles încă foarte clar explicațiile”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că un astfel de sistem este funcțional deja în multe țări europene, unde farmacistul poate vaccina dacă îndeplinește o serie de condiții de pregătire și infrastructură. „Evident că nu în toate farmaciile, evident că doar dacă farmacistul își face acea pregătire pentru vaccinare, evident că doar dacă farmacia are infrastructura minimă necesară. Sunt o serie de ‘dacă’ sau de condiții minimale, dar multe farmacii doresc acest lucru, însă noi, legislativ, suntem puțin în urmă cu această situație. Eu sper ca până la finalul anului să putem trece peste acest hop care nu are foarte multe argumente în spate”, a completat Rogobete.

În paralel cu extinderea vaccinării în farmacii, ministrul a anunțat și o schimbare majoră privind implicarea medicilor de familie. Acesta a declarat în cadrul conferinței că, împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va introduce obligativitatea ca toți medicii de familie să semneze contractul cu direcțiile de sănătate publică pentru vaccinare. „Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vom introduce obligativitatea tuturor medicilor de familie de a semna contractul cu DSP-ul pentru vaccinare”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat faptul că sporirea accesului populației la vaccinuri, indiferent că vorbim de cele antigripale, fie pentru HPV sau alte categorii, este esențială pentru a crește gradul de prevenție în România. Totul, într-un context în care bolile transmisibile continuă să pună presiune pe sistemul sanitar.