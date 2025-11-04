Cât durează și cât costă dezvoltarea unui medicament nou

Costul dezvoltării este undeva estimat la 1,3 miliarde de dolari în medie. Foto: Getty Images

Diabetul zaharat – una dintre cele mai mari ameninţări pentru milioane de pacienţi din întreaga lume – este tema centrală a dezbaterii organizate astăzi de Antena 3 CNN, un eveniment care a reunit miniștri, experți, reprezentanţi ai pacienţilor și lideri din sănătate. Scopul întâlnirii: definirea unui plan coerent pentru diagnostic precoce, tratament modern, îmbunătățirea calității vieții și prevenirea complicațiilor cauzate de diabet. În cadrul conferinței sunt discutate și soluții pentru o informare mai bună a copiilor și adolescenților despre riscurile diabetului și obezității, două afecțiuni strâns legate.

Unul dintre momentele importante ale dezbaterii a fost intervenția lui Attila Fejer, Country Manager Eli Lilly România, care a explicat complexitatea și responsabilitatea industriei farmaceutice în lupta cu diabetul.

„Rolul industriei farmaceutice este unul multifactorial și multimodal. În primul rând, începe în laborator. Ca să avem un medicament nou aprobat pentru diabet, se pleacă de la 10.000 de molecule care se cercetează la nivel de laborator, trecând prin diferitele faze ale studiilor clinice. Într-o durată de 10 ani de zile se ajunge, într-un final, la un medicament aprobat, iar costul dezvoltării este undeva estimat la 1,3 miliarde de dolari în medie. Deci aici începe rolul nostru”, a explicat Attila Fejer.

Acesta a subliniat că, odată aprobat un medicament în Europa, următorul pas este accesul pacienților la tratament, proces care presupune două mari provocări: rambursarea rapidă și asigurarea stocurilor necesare.

„Odată un medicament aprobat în Europa, următorul pas, din punctul nostru de vedere, este asigurarea accesului pacienților la aceste tratamente. Pe vremuri era o singură componentă. În ultima perioadă apar însă dificultăți pe încă un segment. Primul, cât de rapid reușesc autoritățile să intre în susținerea acestor medicamente și să le ramburseze total sau parțial pentru pacienții care au nevoie. Doi, tocmai din cauza cererii uriașe care se întâmplă la nivel global, au apărut și probleme de producție și de aprovizionare, și cred că și aici industria are un rol foarte mare”, a mai precizat reprezentantul Eli Lilly.

Fejer a atras atenția și asupra întârzierilor din procesul de punere pe piață în România:

„Timpul mediu de așteptare este undeva la 2 ani și patru luni în România, din momentul în care un medicament este aprobat la nivel european. Noi, în general, și vorbesc aici mai mult în numele companiei, din momentul în care aprobarea europeană există, punem pe piață medicamentul, chiar dacă inițial este contra cost. Asta am făcut și cu ultima generație de medicament pentru tratamentul diabetului. Bineînțeles, colaborăm cu autoritățile pentru a găsi variante de rambursare.”

Conferința Antena 3 CNN a adus în prim-plan colaborarea dintre autorități, specialiști și industrie, o condiție esențială pentru ca pacienții români să aibă acces la tratamente moderne și la timp.