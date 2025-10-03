Craiova, apă de izvor la robinet. Cristian Erbașu: „A fost cel mai mare proiect de profil din estul Europei din ultimii 20-25 de ani”

Apa este adusă prin conducte speciale de la o distanță de 150 de kilometri, iar investiția este considerată un reper în regiune. Foto: Agerpres

Accesul la apă potabilă sigură și de calitate rămâne o prioritate națională, dar România se confruntă în continuare cu mari probleme privind gestionarea resurselor, infrastructura și rețelele de distribuție. Antena 3 CNN a organizat astăzi conferința „Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, unde miniștri, autorități, operatori din domeniu, medici și experți au discutat despre riscurile consumului de apă neconformă și despre proiecte care pot deveni modele pentru viitor.

Un exemplu este proiectul prin care craiovenii beneficiază de apă de izvor direct de la robinet, un demers unic la nivel european. Apa este adusă prin conducte speciale de la o distanță de 150 de kilometri, iar investiția este considerată un reper în regiune.

„Cred că o lungă perioadă, acum vreo 5-6 ani, mulți nici nu mai credeau în acest proiect. Se știa despre el de foarte mulți ani. A fost proiectul de profil cel mai mare din estul Europei din ultimii 20-25 de ani. Sigur, acest proiect ar fi fost bine să fi fost făcut cu mult timp înainte, pentru că între timp costurile au crescut foarte mult. Anumite dezvoltări regionale fac ca aceste costuri cu rețelele de apă, mai ales cele mari, să fie foarte mari.

Întotdeauna în dezvoltare, de aceea și Uniunea Europeană, cum am spus mai devreme, a zis: dezvoltați această componentă înainte de a dezvolta alte părți – autostrăzi, străzi, rețele electrice, dezvoltați această parte pentru că este prima care trebuie dezvoltată într-o țară. În momentul în care vii și faci alte dezvoltări, aceasta trebuie să fie deja existentă. În momentul în care tu vii ulterior, strici foarte multe alte investiții anterioare.

Deci acest proiect, până la urmă, la sfârșitul acestui an, din câte știu eu, se finalizează în integralitatea lui”, a explicat Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Anul trecut, acesta sublinia complexitatea tehnică a proiectului și anume faptul că fabricarea țevilor a necesitat o comandă specială de la fabrici din întreaga lume, din cauza diametrelor neobișnuite și a cerințelor ridicate.