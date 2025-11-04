Educația și prevenția, esențiale în lupta cu diabetul zaharat. Specialiștii cer programe continue în școli

Anca Pantea Stoian a atras atenția asupra importanței depistării prediabetului, mai ales în cazul diabetului de tip 2. Foto: Getty Images

Diabetul zaharat – una dintre cele mai mari amenințări pentru milioane de pacienți – este și tema centrală a dezbaterii organizate astăzi de Antena 3 CNN. Evenimentul reunește miniștri, experți, reprezentanți ai pacienților și lideri din sănătate, în încercarea de a defini un plan coerent pentru diagnostic precoce, tratament modern, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu diabet și prevenirea complicațiilor.

În cadrul conferinței sunt prezentate și soluții pentru o informare mai bună și la timp a copiilor și adolescenților despre pericolul reprezentat de diabet și obezitate – un subiect care, potrivit specialiștilor, trebuie tratat constant, nu punctual.

„Noi discutăm despre intervenția în școală, dar trebuie și cuantificat acest efort într-un final. Noi vorbim de o teorie, dar nu real, ce se întâmplă după aceste acțiuni – și au fost nenumărate. Eu personal am avut trei ani de zile un astfel de program în derulare. Dacă nu menții o constantă și dacă nu faci o retenție a indivizilor în programul respectiv, nu are beneficiu pe termen lung. Prevenția se face continuu, nu pe bucățele și nu separat, deci ea trebuie să aibă o continuitate în exercițiul său, astfel încât să-și arate și beneficiul”, a explicat Conf. Univ. Dr. Anca Pantea Stoian, președintele Comisiei de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din Ministerul Sănătății.

Ea a subliniat și importanța introducerii educației pentru sănătate ca materie obligatorie în școli:

„Educația în școală, ca materie obligatorie, este esențială. Dar ne referim la o categorie de populație care frecventează școala, pentru că există și o categorie importantă de copii care nu ajung la școală – și am văzut anul trecut un studiu care pe mine m-a impresionat. Pe de o parte, copiii care nu ajung la școală, iar cei care ajung din familii defavorizate, masa pe care o primeau în acel program era singura masă pe zi. Noi nu discutăm doar de copiii din orașe sau din centrele urbane, discutăm și de o zonă care trebuie acoperită și unde subiectul este invers.”

Totodată, Anca Pantea Stoian a atras atenția asupra importanței depistării prediabetului, mai ales în cazul diabetului de tip 2, acolo unde prevenția este posibilă:

„M-aș întoarce la prediabet. De ce? Pentru că în etapa de prediabet – și aici mă refer strict la diabetul zaharat de tip doi – avem o fereastră terapeutică și medicală teribil de importantă pentru a nu evolua către diabetul zaharat tip doi. Pentru diabetul de tip unu nu avem încă instrumente de prevenție. Nici screeningul, câteodată la modul general, nu este indicat, pentru că nu aduce beneficii pentru tipul unu, doar țintit. Însă pentru tipul doi, prediabetul este acea precondiție care-ți oferă o șansă reală de a interveni la timp.”

Prin aceste mesaje, specialiștii reuniți la conferința Antena 3 CNN atrag atenția că educația, prevenția și intervenția timpurie sunt pilonii esențiali pentru reducerea numărului de cazuri de diabet și a complicațiilor asociate acestei boli cronice.