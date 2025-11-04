Parteneriat pentru viață: autorități, medici și industrie, la aceeași masă pentru viitorul pacienților cu diabet

Specialiștii au subliniat importanța accesului pacienților la tratamente inovative, în special pentru cei care se află într-un stadiu avansat al bolii. Foto: Antena 3 CNN

Diabetul zaharat – una dintre cele mai mari ameninţări pentru milioane de pacienţi – este și tema centrală a dezbaterii organizate astăzi de Antena 3 CNN. Evenimentul reunește miniștri, experți, reprezentanţi ai pacienţilor și lideri din sănătate, în încercarea de a defini un plan coerent pentru un diagnostic precoce, tratamente moderne, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu diabet și prevenirea complicațiilor. În cadrul conferinței sunt prezentate și soluții pentru o informare mai bună și mai rapidă a copiilor și adolescenților despre pericolele reprezentate de diabet și obezitate.

În cadrul discuțiilor, specialiștii au subliniat importanța accesului pacienților la tratamente inovative, în special pentru cei care se află într-un stadiu avansat al bolii.

„Din păcate, însă, este o discuție și un paradox în care ne aflăm cu toții. Prevenția se construiește pe termen lung. Accesul la inovație trebuie acum. Și atunci este foarte important cum ajungem la mijloc, cum ținem echilibrul între cele două și cum acceptăm întâi să dăm, ca apoi să primim. Pe termen lung trebuie să oferim pacientului român acces la același tip de inovație ca în celelalte țări europene, pentru că, dincolo de faptul că suntem pacienți români, suntem pacienți europeni și facem parte dintr-un sistem care, în acest moment, nu ne permite accesul la același nivel de inovație ca în alte state europene”, a explicat Cristina Pricop, lider al Grupului de lucru Diabet din cadrul ARPIM.

Despre necesitatea unui parteneriat solid între autorități, industrie și toți ceilalți actori implicați în sistemul medical a vorbit și Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation la Roche România.

„Cred că este pentru mine a treia oară când sunt aici, iar dialogul este la fel de constructiv. Partea de parteneriat a fost întotdeauna în centrul discuțiilor noastre – deschidere, construire și viziune. Ce am auzit astăzi, pentru prima dată, a fost inclusiv deschiderea din partea Casei Naționale privind o colaborare mai aplicată, o negociere și pe partea de dispozitive medicale. Salutăm acest fapt. Știm că nu este ușor, este o piață cu totul diferită față de cea a produselor medicamentoase, dar ne bucurăm să avem această deschidere și un dialog cu dumneavoastră, pentru a încerca să pilotăm sau să construim și acolo o parte de contractare, poate sub o altă formă”, a declarat Ioana Stoenescu.

Aceasta a subliniat și importanța colaborării continue dintre autorități și industria farmaceutică.

„Apreciem în mod deosebit faptul că, în ultima vreme, a existat o discuție și o colaborare extinsă cu Casa Națională și Ministerul Sănătății. Da, sunt în desfășurare norme de aplicare și acele protocoale de acces timpuriu pe care toată lumea le așteaptă — pacienții, în mod special, dar și noi, producătorii. Aveți toată deschiderea și sprijinul nostru pentru a putea colabora și în viitor la fel de bine”, a adăugat reprezentanta Roche România.