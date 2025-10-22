Primele despăgubiri plătite după explozia din Rahova: șase familii au primit deja banii

Cu privire la situația persoanelor ale căror apartamente au fost afectate de deflagrația din Rahova, Alexandru Ciuncan, director general și președinte UNSAR, a declarat că o mare parte dintre proprietari a fost deja contactată de companiile de asigurări.

„270-300 au fost deja contactați proactiv de companiile de asigurări membre UNSAR, tocmai pentru a facilita plata cât mai rapid. Explozia este un risc de bază asigurat pe o poliță facultativă”, a explicat Ciuncan.

320 de proprietari aveau încheiată o poliță facultativă, majoritatea locuințelor fiind achiziționate prin credit ipotecar. Asigurarea va acoperi inclusiv o eventuală demolare a locuințelor.

„Dacă vorbim de daună totală, atunci vor primi întreaga valoare a sumei asigurate. Asta nu înseamnă că toți acești 320 de proprietari care aveau asigurare facultativă au fost și afectați, dar noi am contactat proactiv aproape 300 dintre ei, tocmai ca să vedem cum putem sprijini”, a precizat președintele UNSAR.

El a arătat că procesul de despăgubire a început deja:

„Până la nivelul zilei de ieri au fost deschise 27 de dosare de daună în baza asigurărilor facultative și deja peste șase dosare au fost plătite. Lucrurile se mișcă repede. Unele dintre locuințe au fost parțial avariate, altele într-o situație denumită tehnic daună totală. Este o situație dinamică – datele se actualizează zilnic și le vom face publice în continuare.”

Ciuncan a subliniat și importanța asigurării complete a locuințelor la valoarea reală, pentru o protecție financiară reală în fața dezastrului:

„Recomandarea noastră a fost întotdeauna ca oamenii să-și protejeze locuințele complet, la valoarea lor reală, printr-o poliță facultativă care acoperă inclusiv aceste riscuri.”

La rândul său, Nicoleta Radu, director general PAID România, a explicat că sumele primite în urma despăgubirilor oferă flexibilitate proprietarilor afectați:

„Din banii primiți pe asigurarea obligatorie și cea facultativă, oamenii pot face ce doresc — pot să-și achiziționeze o nouă locuință, pot să își plătească chiria. Banii le sunt puși la dispoziție ca urmare a despăgubirilor, iar dumnealor decid ce vor face. Este foarte simplu: dacă ai o asigurare, poți să reconstruiești; dacă nu ai, atunci e un pic mai greu.”

Evenimentul organizat de Antena 3 CNN și PAID România vine ca un semnal de alarmă, dar și ca un apel la responsabilitate, într-un context în care dezastrele naturale și evenimentele extreme afectează tot mai frecvent siguranța și bunurile românilor.