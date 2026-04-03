România ar putea rămâne fără tratamente pentru diabet și epilepsie din cauza unei directive UE

52 de fabrici de medicamente din țară riscă să fie afectate direct de noul sistem de taxare. Foto: Getty Images

Noua directivă europeană privind apele urbane uzate pune România în fața unui obiectiv dificil, nu doar din perspectiva investițiilor necesare, ci și prin impactul major pe care îl poate avea asupra economiei și societății. Industria farmaceutică este printre cele mai expuse, iar cele 52 de fabrici de medicamente din țară riscă să fie afectate direct de noul sistem de taxare. Consecințele pot fi serioase: dispariția unor medicamente esențiale și pierderea a mii de locuri de muncă. Tema a fost analizată în cadrul dezbaterii România inteligentă ”Noile Directive Europene: O Criză Dublă pentru Industria Farmaceutică și Sănătatea Publică din România”, organizată de Antena 3 CNN.

„Am avut o dezbatere importantă pe o directivă importantă, care ne cam încurcă, deoarece implementarea acestei directive pur și simplu va avea un impact social și economic devastator. Și când spun asta, pe de o parte ne uităm la industria producătoare de medicamente generice, avem 52 de fabrici în România, pe de altă parte, avem medicamente de 10-20 de euro care sunt extrem de vulnerabile la astfel de acțiuni. Astfel încât, în acest moment, sunt cel puțin două acțiuni la care trebuie să apelăm astăzi.

În 20 aprilie va avea loc un vot, vot la care România trebuie să adere poziției Italiei, Franței și Greciei, în sensul amânării implementării acestei directive, după care trebuie să ne așezăm la masă și să vedem impactul real al acestei directive. Această directivă, așa cum am văzut astăzi, nu a fost corect măsurată ca impact și nu am identificat de fapt poluatorii reali.

Iar decizia finală este o decizie politică ce trebuie luată de cei trei miniștri de resort, și anume Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, după care vom vedea ce putem face pe parcurs. Dar astăzi, acum, aceste două acțiuni sunt imperios necesare”, a declarat Daniel Bran, președinte APMGR.

Acesta a atras atenția și asupra presiunii fiscale suplimentare care ar putea destabiliza piața medicamentelor ieftine, cele mai utilizate de pacienți.

„În primul rând, aceste medicamente ieftine, care tratează 70% din pacienții din România, așa cum spuneam, sunt cele vulnerabile. Ori trebuie să vedem, din punct de vedere fiscal, ce putem face. Avem o taxă clawback. În momentul în care avem taxă clawback și venim cu o taxă de mediu nesustenabilă, avem un efect de foarfecă, un dublu efect, care e clar încotro ne duce. Ori da, cu toții ne dorim să avem un mediu curat, dar care este prețul pe care îl plătim? Pentru că putem avea un mediu curat, dar să nu mai avem medicamente pentru epilepsie sau pentru diabet. Nu cred că ne dorim acest lucru”, a adăugat el.