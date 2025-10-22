România, tot mai expusă dezastrelor naturale. Antena 3 CNN și PAID aduc în prim-plan nevoia urgentă a asigurărilor obligatorii

România se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene naturale extreme care pot afecta integral o locuință. FOTO: ISU „Bucovina” Suceava

Într-un context în care România se confruntă tot mai des cu efectele dezastrelor naturale, iar harta zonelor de risc se extinde constant, Antena 3 CNN a organizat, în parteneriat cu PAID România, Conferința Națională „Acasă, fără riscuri – Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”. Evenimentul are loc la mai puțin de o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul Rahova și își propune să ofere o platformă națională de dialog și soluții, reunind reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai industriei de asigurări și ai societății civile.

„E fără îndoială o temă fierbinte, pentru că de fiecare dată când ne lovește și, din păcate, tot mai des ne lovește câte un dezastru, constatăm că nu suntem pregătiți, nici noi, nici autoritățile. Ceea ce încercăm să descoperim astăzi este că avem o metodă la îndemână, o formă de protecție măcar împotriva dezastrului financiar, dacă nu ne putem apăra de cel natural. Vorbim despre asigurările pentru locuințe, cele obligatorii”, a declarat jurnalistul Adrian Ursu, moderatorul conferinței Antena 3 CNN.

Acesta a discutat cu Nicoleta Radu, directorul general al PAID România, despre importanța conștientizării riscurilor și a responsabilității individuale:

„PAID România încearcă de ani buni să ducă această campanie cât mai aproape de fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem că este ieftin și ușor de încheiat o poliță de asigurare, iar ea te poate proteja atunci când vine o catastrofă naturală – fie că vorbim despre inundații, cutremure sau fenomene extreme”, a afirmat Ursu.

Iar Nicoleta Radu a subliniat că protecția financiară nu mai este o opțiune, ci o necesitate:

„Trăim într-o Românie care se schimbă în fiecare zi, unde frecvența și severitatea evenimentelor cresc. Protecția financiară împotriva acestor evenimente nu mai este un moft, ci o necesitate. Dacă nu avem alte resurse, singura soluție pentru a reconstrui o locuință distrusă este despăgubirea primită printr-o poliță de asigurare. Noi milităm prin toate campaniile noastre ca românii să înțeleagă acest lucru. Nu ne mai putem ascunde de dezastre — trebuie doar să fim pregătiți.”

Pentru a exemplifica eficiența sistemului, Nicoleta Radu a menționat intervențiile PAID din vara acestui an:

„Vă dau exemplul inundațiilor din iulie. Am digitalizat complet procesul de constatare, iar pentru cei care au avut toate actele în regulă, am reușit să facem plata despăgubirilor, în medie, în 22 de zile. Într-unul dintre cazuri, banii au fost virați în doar 48 de ore, după ce persoana afectată a trimis imediat documentele necesare. Acesta a fost cel mai scurt timp.”

Conferința reunește reprezentanți ai autorităților de reglementare, ai administrației locale, ai companiilor de asigurări și ai mediului guvernamental, în căutarea unor soluții concrete pentru creșterea gradului de protejare a locuințelor românilor.

„Avem și o știre importantă: primul primar din România care a aplicat 1.700 de amenzi persoanelor fără poliță de asigurare obligatorie pentru locuință. Se întâmplă foarte aproape de București, și vom fi în legătură directă cu el în scurt timp, aici, la conferința Antena 3 CNN”, a anunțat Adrian Ursu.

Prin această inițiativă, Antena 3 CNN și PAID România încearcă să aducă în atenția publică o realitate tot mai presantă: dezastrele naturale nu pot fi oprite, dar efectele lor pot fi atenuate prin responsabilitate și prevenție financiară.