Cristian Erbașu: „Investițiile mari trebuie puse în mișcare, altfel pierderile sunt uriașe”

În ultimul timp, ritmul investițiilor în infrastructura feroviară a crescut semnificativ. Foto: Antena 3 CNN

Digitalizare, trenuri de mare viteză, extinderea rețelei de metrou, conectarea căilor ferate cu porturile și integrarea transportului feroviar în lanțul logistic național și internațional – toate acestea sunt proiecte menite să aducă România mai aproape de infrastructura viitorului. Aceste teme se află în centrul dezbaterilor din cadrul Conferinței „Viitorul Transportului Feroviar din România”, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Income Magazine, care reunește autorități, experți, operatori și investitori din domeniu.

În ultimul timp, ritmul investițiilor în infrastructura feroviară a crescut semnificativ, însă, potrivit specialiștilor din domeniu, această dinamică riscă să fie încetinită de presiunile bugetare și de lipsa unei viziuni pe termen lung.

„Absolut este bine că a crescut, dar vedeți și dumneavoastră că unde a crescut, pe de altă parte, pe neașteptate ni se spune că trebuie să încetinim pentru că deficitul este foarte mare. Trebuie, cel puțin în aceste zone strategice, indiferent de deficit, să ținem o anumită linie pe termen lung, pentru că acest tip de investiții, companiile, pentru a face față acestor proiecte, trebuie să-și facă la rândul lor investiții foarte mari. În momentul în care acele investiții foarte mari sunt făcute și ele nu sunt puse practic în producție, pierderile sunt extreme pentru companiile de construcții. Acum este foarte important – dacă, de exemplu, pe un proiect de sute de milioane de euro, poate chiar miliarde, ritmul impus va fi la jumătate, pentru că nu există bugetul prevăzut inițial”, a explicat Cristian Erbașu, Director General Erbașu SA.

De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Transporturilor susțin că predictibilitatea financiară este esențială pentru stabilitatea și continuitatea acestor proiecte majore.

„Evident, când vorbim de afaceri considerabile, investițiile se fac pe termen lung și trebuie să fim conștienți că niciun investitor nu poate să demareze planuri de investiții dacă nu are o predictibilitate din punct de vedere al finanțării. Asigurarea finanțării într-un cadru predictibil este esențială. Întârzierile birocratice, anumite frâne care apar pe parcursul realizării investițiilor nu sunt dorite, pentru că împing obiectivele și efectele — rezultatele se văd mult mai târziu sau nu se mai văd. Dar este important să privim lucrurile din ambele perspective, pentru că o problemă are întotdeauna două capete”, a declarat Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Concluzia participanților a fost clară: fără o strategie coerentă și o viziune stabilă asupra finanțării, infrastructura feroviară a României riscă să piardă din avântul câștigat în ultimii ani, în ciuda investițiilor record și a potențialului uriaș de dezvoltare.