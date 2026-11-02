Echipa Ro2D2 a câștigat premiul „Inovație fără frontiere” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

1 minut de citit Publicat la 11:46 02 Noi 2026 Modificat la 11:46 02 Noi 2026

O parte din echipa Ro2D2, premiată de Antena 3 CNN. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Inovație fără frontiere”, acordat de Carmistin, a fost oferit echipei de robotică a Colegiului Național „Mihai Viteazul”, Ro2D2.

Carmistin, o poveste de succes 100% românească, este lider național în producția de carne de pasăre. Octavian Păltănea, director de dezvoltare Carmistin The Food Company, a spus că „povestea tuturor ne dă încredere că România are un viitor strălucit, că putem să construim un viitor împreună”.

„În primul rând, mulțumim pentru invitație. Ne simțim foarte bine să fim prezenți la acest eveniment. Nu știu cum sunteți voi, dar eu mă simt al naibii de mândru de toate poveștile care au fost prezentate aici. Povestea celor pe care i-am selectat noi pentru a câștiga acest premiu și a tuturor celor care au fost prezenți până acum ne dă încredere că România are un viitor strălucit, că putem să construim un viitor împreună.

Noi, la Carmistin Food Company, credem în inovație, credem în tehnologie nouă. Îi invit pe scenă pe membrii echipei Ro2D2”, a spus el.

Membrii Ro2D2 au transmis că „robotica nu înseamnă doar să construiești roboți”.

„Robotica nu înseamnă doar să construiești roboți, ci și să faci parte dintr-o echipă, dintr-o familie și să fii alături de ceilalți în momentele dificile.

În spate există susținerea mentorilor, susținerea părinților, care ne ajută, care ne susțin echipa în continuare și ne încurajează să continuăm.

De asemenea, nu putem face nimic fără susținerea colegilor, a echipei, pentru că noi toți avem aici un scop comun: de a reuși și de a duce mai departe, către următoarele generații, cunoștințele noastre”,a spus o membră a echipei.