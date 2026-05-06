ESG în România: provocări și oportunități, analizate la conferința Income Magazine Corporate

Modificat la 20:06 06 Mai 2026

Conferința aduce împreună lideri din business, autorități și experți

Conferința Națională Income Magazine Corporate „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” va avea loc marți, 12 mai 2026, începând cu ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Conferința „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” aduce împreună lideri din business, autorități și experți pentru a discuta aplicarea practică a noilor cerințe europene privind sustenabilitatea.

Într-un context marcat de implementarea standardelor CSRD și de presiunea tot mai mare asupra companiilor pentru transparență și responsabilitate, evenimentul oferă soluții concrete pentru o raportare eficientă, digitalizată și orientată spre valoare.

Participanții vor descoperi cum pot transforma ESG dintr-o obligație birocratică într-un avantaj competitiv real.

Subiecte de dezbatere:

· ESG: obligație legală sau oportunitate reală de creștere?

· Cât de pregătite sunt companiile din România pentru cerințele de sustenabilitate din 2026?

· ESG influențează cu adevărat accesul la finanțare și relația cu băncile?

· Implementarea ESG: proces strategic sau simplă formalitate?

· Digitalizarea simplifică ESG sau adaugă complexitate în organizații?

· ESG - o provocare mai complexă pentru IMM-uri decât pentru companiile mari?

· Care sunt riscurile reale pentru companiile care ignoră obligațiile de guvernanță sustenabilă?

· Obiectivele “verzi” ale României în 2026, de la instituții la companii private.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live, marți, 12 mai, începând cu ora 09:30, pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile Facebook ale:

– Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial ,

– Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania

– Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro .

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.