ESG în România: provocări și oportunități, analizate la conferința Income Magazine Corporate

Conferința Națională Income Magazine Corporate „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” va avea loc marți, 12 mai 2026, începând cu ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
Conferința „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” aduce împreună lideri din business, autorități și experți pentru a discuta aplicarea practică a noilor cerințe europene privind sustenabilitatea.
Într-un context marcat de implementarea standardelor CSRD și de presiunea tot mai mare asupra companiilor pentru transparență și responsabilitate, evenimentul oferă soluții concrete pentru o raportare eficientă, digitalizată și orientată spre valoare.
Participanții vor descoperi cum pot transforma ESG dintr-o obligație birocratică într-un avantaj competitiv real.
Subiecte de dezbatere:
· ESG: obligație legală sau oportunitate reală de creștere?
· Cât de pregătite sunt companiile din România pentru cerințele de sustenabilitate din 2026?
· ESG influențează cu adevărat accesul la finanțare și relația cu băncile?
· Implementarea ESG: proces strategic sau simplă formalitate?
· Digitalizarea simplifică ESG sau adaugă complexitate în organizații?
· ESG - o provocare mai complexă pentru IMM-uri decât pentru companiile mari?
· Care sunt riscurile reale pentru companiile care ignoră obligațiile de guvernanță sustenabilă?
· Obiectivele “verzi” ale României în 2026, de la instituții la companii private.
Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.
Conferința va fi transmisă integral live, marți, 12 mai, începând cu ora 09:30, pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile Facebook ale:
– Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial,
– Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania
– Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro.
Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.