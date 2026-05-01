Leadership în IMM-uri. Cum construiești echipe performante

Antreprenorii au primit soluții concrete într-un workshop dedicat resurselor umane și leadershipului eficient.

Cele mai multe afaceri din România se lovesc de aceleași probleme: lipsa unei strategii clare, lideri suprasolicitați și echipe în care comunicarea lipsește. La Galați, antreprenorii au primit soluții concrete într-un workshop dedicat resurselor umane și leadershipului eficient. Evenimentul face parte din seria Intelligent Money Academy, o inițiativă dezvoltată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România.

Aproximativ 200 de antreprenori și profesioniști au participat la sesiuni interactive, în care accentul a fost pus pe instrumente concrete, ușor de implementat în companii. În centrul discuțiilor a fost rolul liderului în organizațiile mici și mijlocii, unde, de cele mai multe ori, managerul este omul-orchestră.

”Din nefericire, în multe dintre cazuri, și mai ales în întreprinderile mici și mijlocii, liderul este omul-orchestră, care le face pe toate și încearcă să aibă cunoștință de toate instrumentele, astfel încât, la final, piesa să sune bine. Aici intervine rolul acesta de lidership și strategia organizațională pe care un lider trebuie să o implementeze în cadrul companiei”, a explicat Dana Vasilescu, inițiator și coordonator program ”MyWay”.

Workshop-ul a fost unul interactiv, iar participanții au adus în discuție probleme reale, de la lipsa feedback-ului în echipe până la dificultățile de a conduce grupuri eterogene.

O altă provocare majoră este gestionarea echipelor mixte, în care criteriile de selecție nu sunt întotdeauna uniforme.

Evenimentul face parte din seria Intelligent Money Academy, care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori și să ofere acces la know-how aplicat, consultanță directă și oportunități reale de colaborare. Inițiativa este dezvoltată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România.