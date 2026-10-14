Locuințele românilor, expuse dezastrelor. Ce măsură se pregătește în Parlament

Doar aproximativ 19% au și o poliță facultativă, care oferă protecție extinsă. Foto. Getty Images

Siguranța casei începe cu prevenția, iar prevenția începe cu informarea. Pornind de la această idee, un proiect de lege aflat în Parlament propune ca 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței. Inițiativa, dezbătută la conferința România Inteligentă „Siguranța locuinței începe cu prevenția”, nu aduce obligații noi pentru proprietari, ci creează cadrul în care autoritățile, mediul privat și societatea civilă pot organiza campanii de educare a populației. Experții reuniți la conferință au discutat soluții pentru ca românii să își protejeze locuința și familia înainte ca un dezastru să le afecteze casa.

Într-un context în care cutremurele, inundațiile, incendiile și fenomenele meteo extreme reprezintă riscuri importante, Antena 3 CNN și UNSAR continuă demersul „Acasă, în siguranță”. Mai mulți specialiști și reprezentanți ai industriei asigurărilor s-au reunit la aceeași masă și au vorbit despre schimbările și măsurile pe care le-ar adopta pentru a crește gradul de asigurare din România.

„Educație financiară unu la unu, printr-o populație semnificativă de consultanți, instrumente noi, astfel încât să reușim să ajungem poate la profile diferite de clienți, și anume partea de comunicare digitală, subiecte foarte concrete: care sunt riscurile relevante de acoperit? Tu știi ce ai de făcut tu și familia ta în caz de cutremur? Ce facem noi concret în zona asta de educație și cum promovăm soluții care să răspundă acestor nevoi? Inițiative de genul Zilei Siguranței Locuinței sunt contexte care ne dau spațiu să facem mai mult din ceea ce facem în zona de educație”, a declarat Oana Dima, Chapter Lead Value Proposition NN Asigurări.

„Este clar că românii au nevoie de aceste tipuri de protecție financiară, prin asigurările facultative pentru locuințe, și este necesar să amplificăm aceste demersuri, să reușim să venim mai aproape de români și să le explicăm pe înțelesul lor exact ce au de făcut pentru a-și asigura locuința și ce au de făcut, mai ales în cazul în care se întâmplă ceva și trebuie să beneficieze de sprijinul financiar oferit în baza acestei asigurări facultative”, a completat Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Specialiștii solicită și sprijinul statului.

„Educația este foarte importantă și are cele mai puternice rezultate, dar acestea se văd în generații. Educația durează foarte mult și necesită foarte multe resurse, atât financiare, cât și umane. Cel mai mult, în schimb, costă timp.

Ce ar trebui făcut acum? Trebuie mutată amenda de la primărie către o instituție care poate să aplice nu neapărat ideea de coerciție, cât ideea de verificare.

La Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor avem infrastructura pregătită 100% pentru a pune la dispoziția oricărei instituții lista completă cu locuințele asigurate”, susține Cosmin Tudor, director general adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

„La finalul anului trecut erau cu 160.000 mai multe locuințe asigurate printr-o poliță facultativă decât la finalul lui 2024. O creștere de 9%.

Ceva se mișcă, chiar și în lipsa, din fericire, a unui dezastru major. Românii reacționează în momentul în care le punem informația la dispoziție, în momentul în care discutăm despre lucrurile astea, transparent.

Legat de ceea ce ar trebui făcut în privința asigurărilor de locuință, ați văzut discuțiile, sunt variante, idei și așa mai departe. N-am văzut nimic care să se concretizeze, dar continuăm dialogul atât cu Parlamentul, cât și cu Guvernul.

Dacă tot intrăm în OECD, măcar să încercăm să luăm niște pârghii care deja s-au dovedit funcționale”, a concluzionat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Proiectul de lege care urmărește instituirea Zilei Naționale a Siguranței Locuinței are în vedere crearea unui cadru pentru informare publică, educație preventivă și promovarea soluțiilor de reducere a riscurilor pentru locuințe.