Longevity Expo Forum Fest continuă la București: medicina regenerativă și testarea genetică, soluții pentru viitorul sănătății

Longevity Expo Forum Fest, cel mai amplu eveniment din România dedicat medicinei regenerative, sănătății viitorului și inovației în wellbeing, continuă astăzi la Biblioteca Națională a României din București.

Evenimentul reunește medici, cercetători, specialiști în sănătate și jurnaliști preocupați de promovarea longevității și a stilului de viață echilibrat. Pentru publicul interesat de sănătatea viitorului, acesta este un moment ideal pentru a afla direct de la experți cum poate fi activată regenerarea naturală prin oxigenoterapie, terapie cu ozon, stimulare magnetică și alte tehnologii moderne care aduc medicina tot mai aproape de știința longevității.

Accesul publicului este gratuit, iar fiecare zi a evenimentului aduce noi perspective despre prevenție, educație pentru sănătate și rolul tehnologiei în viața de zi cu zi.

La deschiderea celei de-a treia zile, jurnalistul Adi Ursu a subliniat importanța ca România să adopte politici publice care să țină pasul cu standardele internaționale în prevenție și medicină personalizată:

„Ce am înțeles din dezbaterile din aceste zile, de la specialiștii pe care i-am avut aici? Că România trebuie să facă și ea niște pași importanți. De pildă, e obligatoriu ca testarea genetică să fie cuprinsă, poate, în planurile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, astfel încât să poată fi decontate, compensate, pentru că sunt vitale. Sunt multe țări care recurg la acest tip de testare genetică tocmai ca o soluție de a preveni ceea ce constatăm peste tot, și anume îmbătrânirea accelerată a populației și efectele, inclusiv economice și sociale, pe care le are un astfel de fenomen. De asta spun că, dincolo de lecțiile individuale, cred că am căpătat și niște informații pe care să le transmitem și să punem presiunea pe care noi, jurnaliștii, putem să o facem prin întrebări și prin solicitarea de răspunsuri de la cei care au decizia în mână”, a declarat Adi Ursu.

La rândul său, Mihaela Tănase, specialist în comunicare și politici de sănătate, a atras atenția asupra rolului responsabilității personale și a utilizării conștiente a tehnologiei:

„Dincolo de toate aceste politici care trebuie implementate — și este obligatoriu, pentru că trebuie să ținem pasul cu toate lucrurile bune care se întâmplă la nivel internațional în privința prevenirii, depistării precoce și a tratamentului — este important să fim conștienți atunci când avem la îndemână toate aceste instrumente, să le utilizăm. Vom vorbi astăzi cu specialiști de top despre imunizare, despre rolul imunității în viața noastră de zi cu zi. Vorbim atât despre imunitatea cu care ne naștem, dar mai ales despre cea pe care o putem dobândi pe parcursul vieții, tocmai ca să ne asigurăm că vom putea trăi mult și sănătos.

Vorbeam mai devreme despre beneficiile comunicării, despre partea pozitivă. Vom vedea acum, în cursul zilei de astăzi, dacă tehnologia este doar un instrument care ne ajută foarte mult să comunicăm sau dacă există o graniță dincolo de care această tehnologie poate dăuna calității vieții și comunicării cu care suntem obișnuiți”, a spus Mihaela Tănase.

Longevity Expo Forum Fest continuă pe tot parcursul zilei la Biblioteca Națională, oferind publicului ocazia de a descoperi terapii revoluționare, perspective științifice și soluții practice pentru o viață mai lungă, mai echilibrată și mai conștientă.