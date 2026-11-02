Mircea Căpățână a câștigat premiul „Arhitecții viitorului” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

1 minut de citit Publicat la 12:27 02 Noi 2026 Modificat la 12:27 02 Noi 2026

Mircea Căpățână a fost reprezentat de Ruxandra Căpățână și de dr. ing. Daniel Purdea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Arhitecții viitorului”, oferit de Niro Investment Group, a fost câștigat de arhitectul Mircea Căpățână, reprezentat de Ruxandra Căpățână și de dr. ing. Daniel Purdea.

„Aș dori să-i salut pe toți cei care contribuie în prezent, pe toți cei care lucrează la aceste clădiri istorice pentru a le aduce în starea în care se află astăzi. Așadar, mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru toate eforturile depuse pentru a readuce România pe hartă, lucru foarte important în zilele noastre. Vă mulțumesc foarte mult.

Nu știu dacă există un scurt film despre persoanele pe care le voi prezenta, dar trofeul este acordat arhitectului viitorului, arhitectului Mircea Căpățână, care, evident, nu se află aici, dar este reprezentat de Ruxandra Căpățână și de dr. ing. Daniel Purdea”, a spus Christophe Chamboncel , director executiv Niro Investment Group.

Astfel, Ruxandra Căpățână a afirmat că „patrimoniul este o responsabilitate pentru generațiile viitoare

„Trebuie să înțelegem că patrimoniul este o responsabilitate pentru generațiile viitoare și că are nevoie de investiții, de echipe puternice, proiectanți, constructori, finanțatori, beneficiari cărora le pasă. Toate astea sunt foarte importante pentru patrimoniu, arhitecții viitorului”, a spus ea.