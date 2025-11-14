„Nu este adevărat că îți pierzi dinții dacă ai fost diagnosticat cu boală parodontală”. Ce trebuie să faci pentru a-ți salva dantura

Foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Longevity Expo Forum Fest continuă cu un subiect extrem de relevant pentru sănătatea întregului organism: legătura directă dintre zâmbet, echilibrul fizic și starea psihologică. Specialiștii atrag atenția că zâmbetul nu este doar un semn al încrederii în sine, ci și un indicator esențial al sănătății fizice și mentale. O dantură sănătoasă nu influențează doar estetica facială, ci joacă un rol major în digestie, postură, starea emoțională și chiar funcționarea sistemului cardiovascular.

În cadrul Longevity Expo Forum Fest 2025, conferința „Dantura, oglinda fidelă a sănătății fizice și psihice” a deschis un dialog interdisciplinar despre conexiunile mai puțin evidente dintre sănătatea orală, echilibrul organismului și bunăstarea psihologică. Publicul are acces gratuit la toate dezbaterile din cadrul evenimentului.

Printre specialiștii invitați s-a numărat și Dr. Vitali Movradin, medic specialist în chirurgie orală și maxilo-facială, care a explicat cât de important este ca pacienții să nu se lase speriați de durere și să respecte procedurile de igienă recomandate după intervenții:

„În momentul în care imunitatea locală a scăzut, noi trebuie să intervenim ca și individ și să avem grijă de întreținerea locală, de curățenie. Dar pacientul spune că o să îl doară. Nu dau cu periuța că mă doare, nu fac masaj că mă doare, este cea mai mare greșeală. În realitate este doar o impresie că mă doare, nu mă doare. Este doar lipsa de curaj.”

Medicul a explicat și cum pacienții își pot demonstra singuri că temerile lor sunt nejustificate:

„În momentul în care pacientul a 2-a zi după ce i-a fost recomandat să dea cu periuța, face un experiment, periuța uscată, o apasă pe zona operată și observă că nu există nicio diferență între senzația din zona operată cu zona de vizavi unde nu s-a atins nimeni. Atunci prinde curaj, începe să dea cu periuța și se întâmplă o minune. Se vindecă foarte repede, foarte frumos și atunci când este momentul să îndepărtăm sutura, o îndepărtăm așa cum trebuie.”

Dr. Movradin a explicat plastic și felul în care evoluează vindecarea gingiei după intervențiile chirurgicale:

„Obținem o imagine a gingiei sănătoase. Eu le mai spun pacienților că ei se uită și nu văd nimic în gură după operație. Noi suntem ca cei care lucrează pe stradă, sapă un șanț, pun ceva în șanțul respectiv, îl astupă și după aia nu se mai vede nimic. Ceva de genul suntem și noi ca să nu se vadă că s-a lucrat acolo, igiena este foarte importantă.”

Un alt subiect central în discuție a fost boala parodontală, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale populației adulte din România. Specialistul a demontat principalul mit care îi sperie pe pacienți:

„Un aspect foarte important este despre problema nu doar a românilor, dar în special a populației adulte, boala parodontală. Probabil ați auzit că atunci când ți se spune că ai parodontoză e panică mare, rămân fără dinți. Nu este adevărat! O boală parodontală prinsă la timp și controlată corect poate să vă păstreze dinții până la adânci bătrâneți, chiar dacă cineva v-a speriat la un moment dat.”

Mesajul central al conferinței este clar: sănătatea orală nu este doar o chestiune estetică, ci un element fundamental pentru funcționarea corectă a întregului organism.