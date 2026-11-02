O echipă de studenți din Suceava a câștigat premiul „Ștafeta inovației” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

1 minut de citit Publicat la 12:54 02 Noi 2026 Modificat la 14:15 02 Noi 2026

Un membru al echipei premiată la Gala Antena 3 CNN. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Ștafeta inovației”, oferit de E.ON, a fost câștigat de o echipă de studenți din Suceava, care au dezvoltat o soluție inteligentă de monitorizare și predicție a performanței panourilor fotovoltaice.

E.ON România este unul dintre cei mai importanți actori ai tranziției energetice din țară, cu peste 3,5 milioane de clienți. Este o companie care oferă energie electrică, gaze naturale și soluții inteligente pentru gospodării și afaceri. Claudia Griech, director general E.ON, a spus că are încredere în faptul că „școala românească produce inovație”.

„Am încredere că școala românească produce inovație. Mă bucură foarte mult să fim aici, alături de un proiect pe care prima dată l-am premiat în cadrul competiției pe care noi o organizăm în fiecare an pentru studenți, E.ON Energy Challenge. A fost un moment, ar o să îi las pe câștigători să povestească mai mult despre asta.

Între timp, o să spun doar că acest premiu merge către echipa de studenți din cadrul Universității «Ştefan cel Mare» din Suceava, pentru proiectul DVG Energy Solutions”, a spus Griech.

Ei au dezvoltat o soluție inteligentă de monitorizare și predicție a performanței panourilor fotovoltaice.

„Proiectul a luat naștere în urma participării noastre, în anul 2023, la concursul E.ON Energy Challenge. Am observat necesitatea din piață a unui produs ca al nostru.

Noi am vrea să dezvoltăm proiectul acesta, astfel încât să ajungă pe toate sistemele fotovoltaice care se montează în România și nu numai. Pentru acest lucru, deocamdată suntem la variante de test, să aducem un sistem, un sistem care să ajute” a spus un membru al echipei.