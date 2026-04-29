România, departe de ținta OMS. Cancerul de col uterin rămâne o criză națională

Antena 3 CNN organizează Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin".

În România, 9 din 10 femei sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin, iar 5 își pierd viața din această cauză. Deși este una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite, incidența rămâne de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.

În acest context, Antena 3 CNN organizează Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai pacienților și ai industriei farmaceutice, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și de a susține realizarea unui plan național de eliminare a bolii.

În cadrul conferinței, una dintre temele centrale a vizat măsurile prioritare care ar putea fi incluse în viitorul plan de acțiune.

„Sunt deja lucruri care se întâmplă. Programul de vaccinare a început, s-a extins vârsta, aderența la program este în creștere, screening-ul începe, pentru că n-avem altceva de făcut decât să urmăm un model care și-a dovedit eficiența în alte țări. Și modelul ăsta este cel de prevenire a infecției prin vaccinare. De la 23% până la 75%, o triplare a numărului de persoane vaccinate, este vorba de un efort foarte mare, atât financiar, cât și de convingere a persoanelor să se vaccineze”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Întrebat când ar putea fi atinsă o rată de vaccinare de 75%, acesta a răspuns realist:

„Nu cred că mai repede de 5 ani”.

Contextul rămâne însă unul îngrijorător. România înregistrează 36 de cazuri noi la suta de mii de femei, în timp ce ținta Organizației Mondiale a Sănătății este reducerea sub 4 cazuri la suta de mii. Asta înseamnă de aproape nouă ori mai puțin decât nivelul actual, iar România se situează de circa trei ori peste media europeană. Specialiștii atrag atenția că prevenția nu se limitează la vaccinare, ci trebuie completată de screening și tratament precoce.

„Planul de acțiune pentru cancerul de col uterin există. Sunt patru tipuri de cancer la care se face screening, iar acesta este unul dintre ele. Nu văd de ce să nu avem succes de data aceasta. Însă un lucru important pe care ni l-a demonstrat o organizație neguvernamentală, Salvați Copiii, este că acolo unde s-a lucrat în comunitate, lucrurile s-au schimbat radical: în zone unde acoperirea vaccinării pentru rujeolă era de 25%, s-a ajuns la 95% sau chiar 98%. Diferența a fost implicarea în comunitate, mai ales în mediul rural și în orașele mici. Implicarea autorităților locale este esențială. Fără o autoritate locală determinată să susțină programele de prevenție, vaccinare și informare, în mod constant, nu doar ocazional, rezultatele nu pot apărea”, a mai explicat Alexandru Rafila.