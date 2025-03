Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar alinia planetele, în 2025 am putea ajunge la 300 km de autostradă și drum expres dați în folosință”

”Un an normal ne-ar aduce în jur de 250 km de autostradă și drum expres dați în circulație anul acesta, ceea ce sigur reprezintă un record”. Foto: Agerpres

Cele mai importante teme din domeniul infrastructurii rutiere sunt astăzi subiect de dezbatere între experți, investitori, factori de decizie și reprezentanți ai sectorului public și privat. Printre principalele întrebări care își caută răspuns se numără impactul crizei bugetare și al prețurilor fluctuante ale materialelor de construcții asupra finanțării autostrăzilor și drumurilor de mare viteză. De asemenea, discuțiile vizează evoluția lucrărilor pe traseele strategice și soluțiile pentru reducerea numărului de accidente rutiere, România situându-se încă în topul țărilor europene cu cele mai multe decese pe șosele.

În acest context, Antena 3 CNN și revista Income Magazine organizează Conferința națională „România, în sfârșit la drum. Infrastructura rutieră 2025: Provocări și oportunități”, un eveniment ce aduce în prim-plan progresele și obstacolele din domeniu.

Va fi 2025 anul recordurilor?

„În 2024 s-au dat în circulație aproximativ 200 km v. Dacă s-ar alinia planetele, am putea ajunge la 300 km în 2025, dar minimum 200 km sunt realizabili. Atunci spun că un an normal ne-ar aduce în jur de 250 km de autostradă și drum expres dați în circulație anul acesta, ceea ce sigur reprezintă un record”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Totuși, pentru șoferi, întrebarea principală rămâne: vom putea circula neîntrerupt pe coridoarele strategice de transport?

„În prima jumătate a acestui an, vom putea circula doar pe autostradă de la Craiova la Constanța. Se va finaliza bucata de 10 km de la Albota până la A1, dar și cei 17 km rămași pe lotul 3 A0 Sud, undeva în luna mai. Astfel, va fi posibilă o conexiune completă între Craiova și Constanța, exclusiv pe autostradă”, a mai spus ministrul în cadrul conferinței.